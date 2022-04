 eric-zemmour-futur-ministre-de-marine-le-pen-?-louis-aliot-laisse-planer-le-doute

Dans le cas où Marine Le Pen soit élue en tant que prochaine présidente de la République, qu’adviendra-t-il d’Eric Zemmour ? L’autre candidat d’extrême-droite et créateur du parti Reconquête a terminé à la quatrième place du premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche 10 avril, avec 7,1% des voix. Un score qui n’a pas été suffisant pour atteindre le deuxième tour, loin derrière Jean-Luc Mélenchon (LFI, 22%) et les deux finalistes, Marine Le Pen (RN, 23,1%) et Emmanuel Macron (27,8%).

Alors qu’il doit avaler cette défaite qui doit avoir le goût d’amer, Eric Zemmour va forcément se poser une question compliquée à répondre : quelle suite donner à sa carrière politique. Ce n’est pas une surprise : la très grande majorité de ses électeurs se tourneront vers le Rassemblement National ce dimanche 24 avril, lors du deuxième tour. Mais qu’adviendra-t-il de l’ancien polémiste d’extrême-droite ? Aura-t-il une place de choix dans le gouvernement de Marine Le Pen, si elle venait à être élue ? C’est la question qui a été posée à Louis Aliot, le vice-président du RN, ce mardi 12 avril sur le plateau de C à Vous.

“Eric Zemmour, ça ne l’intéresse pas. Gagnons cette élection et ensuite, il y a aura des conversations avec des personnalités.”#Présidentielle2022 : Si Marine Le Pen est élue, avec qui peut-elle gouverner ? Réponse de @louis_aliot dans #CàVous pic.twitter.com/NVQuiTOD5T — C à vous (@cavousf5) April 12, 2022

Louis Aliot : “Gagnons cette élection et derrière il y aura sûrement une discussion”

Voici sa réponse, dans un premier temps très claire : “Eric Zemmour ne demande rien. On ne va pas lui imposer quelque chose qu’il ne demande pas. Il ne veut aucune place, rien. On ne va donc pas lui dire qu’il sera l’un de nos ministres. Ce sont des choses qui ne l’intéressent pas Eric Zemmour, il n’a pas fait cette élection pour être ministre de Marine Le Pen. Il faut arrêter. Il l’a dit lui-même d’ailleurs”.

Avant que Louis Aliot ne se montre plus si certain : “Les cadres du parti d’Eric Zemmour n’ont rien demandé. On verra après s’ils demandent quelque chose. On est dans une campagne présidentielle, pas dans une union de partis. Gagnons cette élection et derrière il y aura sûrement une discussion avec des personnalités que vous découvrirez à ce moment-là“. La porte n’est donc pas tout à fait fermée.

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Eric Zemmour et Marine Le Pen © Denis Guignebourg