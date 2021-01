Erica Piamonte, le forme esplodono sotto il body nero: una statua – FOTO

Erica Piamonte ha reso pubblico uno scatto in cui è molto aggressiva vestita con un body nero che mette in risalto le sue forme esplosive

Erica Piamonte ha condiviso una foto in cui sembra uscita da un incontro tra lottatrici greco romane. Un lotta nel fango in cui lei n’è uscita vincitrice. La bella influencer ha un body nero che mette in evidenza le sue forme esplosive e i numerosi tatuaggi. Una statua con un look moderno: un total black, dai capelli, agli occhi al body indossato fino alle cinture posizionate in vita. A Erica piace provocare e le riesce alla grande come si può notare dalle sue immagini pubblicate su Instagram. Su quella di poco fa ha scritto una didascalia che ha come intento proprio lo stuzzicare i follower: “Descrivimi con una parola”, ha scritto. I fan si sono sbizzarriti nel commentare con alcuni complimenti sentiti e altri non ripetibili.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Canalis maglia cortissima e pancino scoperto, pazzesca FOTO

Le love story di Erica Piamonte: dal Taylor Mega al fotografo – Foto

LEGGI ANCHE -> Nina Moric scopre la schiena tatuata: una visione ribelle FOTO

La ex gieffina si è resa protagonista qualche tempo fa di un’ altra foto in cui si è fatta ritrarre insieme a un ragazzo, il fotografo Alessandro Di Cicco. Erica Piamonte ha attirato i commenti degli haters che non hanno capito praticamente niente della sua bisessualità. La influencer infatti dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello, in cui ha parlato del suo orientamento sessuale, ha poi avuto una storia con Taylor Mega. La relazione d’amore tra le due sarebbe stata interrotta dalla modella friulana che si è fatta fotografare in compagnia di un’altra donna, Giorgia Caldarulo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Erica Piamonte ne ha sofferto molto ma da tempo sembra aver voltato pagina visto i suoi frequenti scatti con il fotografo Alessandro, che considera il suo nuovo amore come lei stessa scrive accanto agli scatti su Instagram.