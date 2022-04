Erika Franzò da Catania ai confini dell’australia nel fantastico Port Stephens-Great Lakes Marine Park

Inizia la giornata con un’avventura irripetibile: nuotare con i delfini selvatici nel fantastico Port Stephens-Great Lakes Marine Park. Con mute, maschere e attrezzatura da snorkeling fornite, così come una leggera colazione, gli ospiti hanno anche la possibilità di stare all’asciutto e guardare queste magiche creature dalla barca oppure possono tuffarsi in acqua per un incontro con la fauna selvatica profondo ma giocoso.

Una volta tornato sulla terraferma, guida per 90 minuti verso ovest fino alla Hunter Valley, una delle regioni vinicole più importanti dell’Australia. La valle è rinomata per la produzione di eccellenti Semillon e Chardonnay. Trascorri il pomeriggio visitando in auto o in bicicletta le principali cantine della valle per assaggiare i prodotti dei maggiori talenti della vinificazione, come Audrey Wilkinson, Harkham Wines, e Krinklewood Biodynamic Vineyard. Per chi preferisce la birra o i superalcolici, anche Ironbark Hill Brewhouse e Hunter Distillery meritano una visita. Inoltre, puoi goderti cibo raffinato e accomodation boutique in molte delle aziende vinicole della Hunter Valley, come Bimbadgen, Tinonee Vineyard Estate e Whispering Brook.

rendi il tuo binocolo e un picnic a base di prodotti della Hunter Valley e guida 2,5 ore verso ovest fino al belvedere Lees Pinch nel pittoresco Goulburn River National Park. Accessibile tramite un facile percorso a piedi di un chilometro, offre aree panoramiche con vista sulla rigogliosa foresta, sul fiume e sulla gola di arenaria sottostanti. Tieni d’occhio la fauna selvatica autoctona, come wallaby, wombat e uccelli da preda che si librano nel cielo.

Dopo pranzo, continua a guidare per un’ora in direzione sud-ovest fino all’affascinante cittadina coloniale di Mudgee, un’altra delle fantastiche regioni vinicole del New South Wales. Qui, l’estate è il periodo ideale per la raccolta delle ciliegie nella splendida Roth Family Orchard di Mudgee, dove puoi passare il pomeriggio raccogliendo la tua frutta.

La sera, prenota un tavolo al pluripremiato ristorante Zin House e gustati un’indimenticabile cena con vista sui vigneti e sul giardino biologico del ristorante, dove viene coltivata gran parte dei prodotti. Degusta i migliori vini della regione nel cortile acciottolato del wine bar Alby & Esthers, quindi cammina per soli dieci minuti fino all’elegante Perry Street Hotel di Mudgee, con 13 moderne suite disponibili.

Inizia la mattinata guidando per 2,5 ore verso sud fino a Orange, popolare anche tra i viaggiatori per la sua notevole industria vinicola e l’abbondanza di produttori di specialità alimentari: non perderti le aziende vinicole Patina, Philip Shaw e Swinging Bridge.

Se preferisci passare la giornata all’aria aperta, esplora le misteriose Borenore Caves, 20 minuti a ovest di Orange. Ci sono facili percorsi a piedi intorno alla Tunnel Cave e alla Arch Cave, a pochi passi dall’area picnic di Borenore, dove puoi ammirare queste insolite formazioni rocciose con strisce nere, arancioni e gialle.

Poi prova la deliziosa scena gastronomica di Orange con una cena speciale all’illustre ristorante Lolli Redini, famoso per il suo menu con influenze italiane e francesi, oppure opta per un ambiente più casual al Percy’s Bar & Kitchen. Dopodiché, rilassati al de Russie Boutique Hotel, con suite splendidamente arredate che offrono lussuosi letti e servizi moderni.