Eris: dal 21 giugno in radio il nuovo singolo “Bailalo” feat. Marsen, tratto dall’album “Revelación”

Dal 21 giugno in radio il nuovo singolo di Eris “Bailalo” feat. Marsen, tratto dall’album “Revelación” dallo stesso giorno disponibile in digitale (Incisi Records).

«”Bailalo” è una sfida – dice Eris – una sfida a ballare tutta la notte con una ragazza completamente sconosciuta che è entrata nella tua vita come una rivoluzione, sconvolgendo tutti i tuoi piani. Dal giorno alla notte, dal sole alle stelle, ballalo senza fermarti mai!

“Revelación” è l’album d’esordio di Eris e questa è la tracklist: “Si me dices que”, “Provocándome”, “No te molestes”, “Llegamos a la estrellas”, “Lentamente”, “Bailalo” feat. Marsen, “Rómpela” e “Te confieso que”.

“Revelación” che tradotto in italiano significa “rivelazione”, è il lancio di Eris, la sua ‘rivelazione” al mondo della musica. Nell’album tocca diversi temi, principalmente, la donna per lui al centro di tutto. Parla di amore, di situazioni intime e di coppia e in qualche traccia anche di fatti realmente accaduti. “Revelación” si colloca musicalmente nel genere Hip-Hop/Rap con ritmiche reggaeton ed è ricco di musica da ascoltare, ballare e cantare.

Qui il video: https://youtu.be/5VhPISxW0yw

«Case arroccate sotto il sole rovente. Tutto è in sussulto. Il cuore, gli applausi, un caldo giorno d’estate – afferma il regista Manuel Guaglianone – il video racconta un amore esploso all’ improvviso, un colpo di fulmine che colpisce nel cuore e genera una rivoluzione. Non solo giochi di parole, sguardi, risate e pensieri maliziosi. Due corpi bagnati dall’arduo momento si sfidano ballando tutta la notte.»

Eris Ernesto Castro Molina è nato il 21 Aprile 1991 nella città di Marianao, Habana- Cuba. Già̀ nella sua prima infanzia scopre la passione per la musica, tanto che a 12 anni partecipa al suo primo casting alla scuola di musica ”A. G. Caturla” di Cuba. In questo periodo venne soprannominato, dai suoi amici, “El sinsonte” poiché́ camminava per strada cantando a squarciagola canzoni dei grandi artisti. Inizia scrivendo poesie, ma solo dopo la fine di una lunga storia d’amore, compone la sua prima canzone ispirandosi proprio a questo tema. Nel 2014, all’età̀ di 23 anni, decide di trasferirsi in Italia raggiungendo sua madre e sua sorella. Parte con l’idea di trionfare nella musica e sfruttare il suo dono per la scrittura.

In Italia si fa subito notare come eccellente ballerino e da lì inizia a fare molti spettacoli entrando a far parte di noti format da discoteca. Si crea negli anni un nome ed una identità̀ come Eris il ballerino. Ma la sua vera passione per il canto e la scrittura è sempre dietro l’angolo. Da lì a poco, entra nel roster artisti di Incisi Records, esce “Sigueme”, singolo che lo lancia finalmente e ufficialmente nelle radio italiane riscuotendo un notevole successo tra pubblico e critica. A Giugno 2021 pubblica “Reggaeton Salvaje” distribuito da Universal Music. Notevole è il successo del videoclip che vede Eris lanciarsi con un paracadute da più̀ di 4000 metri di altezza. A novembre dello stesso anno è la volta di “Dance”, catapultando il suo pubblico in discoteca. Il 18 Febbraio 2022 con il featuring dell’artista statunitense Elizabeth Ferreiro Fernandez in arte Ely lancia “6 Versos” e il 21 giugno, primo giorno d’estate, pubblica il suo album d’esordio “Revelación”.

