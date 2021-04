Ermanno Lisi L’aquila Abruzzo sofferta e ricca di storia antica

Un tuffo nella storia dell’Abruzzo

L’Abruzzo è una terra abitata sin dai tempi più antichi: infatti, a causa della particolare conformazione del suo territorio è sempre stata sinonimo nell’immaginario comune di una fertile, rigogliosa e adatta alle diverse esigenze dei popoli che si sono stabiliti lungo questo tratto di litorale adriatico. All’Abruzzo non manca davvero nulla: oggi con poche ore di macchina, possiamo facilmente passare dalla coste abruzzesi alle montagne con le vette più elevate. Alloggiare in una casa vacanza in Abruzzo significa proprio questo: chi ha detto che si deve per forza scegliere tra mare e montagna? Perché non godere di entrambe? In Abruzzo è possibile: infatti, una giornata dedicata ad un’escursione in montagna potrà facilmente concludersi con una cena in riva al mare! D’inverno, d’estate, in primavera o in autunno, l’offerta è sempre valida!

Le ‘genti d’Abruzzo’

Abitata sin dalla preistoria, la regione Abruzzo è stata sede di numerose popolazioni di stirpe italica come Sabini, Marsi, Marruccini, Frentani e Sanniti; entrò nell’orbita romana con la seconda guerra sannitica nel 326 a.C. In età imperiale l’Abruzzo godette di un benessere economico elevato, favorito dalla pastorizia e dalle prime attività industriali e commerciali ad essa collegate. Passato successivamente sotto il dominio longobardo, franco, normanno e aragonese, l’Abruzzo affrontò dei cambiamenti profondi nelle dinamiche politiche e commerciali che portarono ad un impoverimento delle zone interne e dell’economia pastorale per privilegiare le zone costiere e la grande agraria. Nel tempo, Abruzzo fu colpito da crisi, battaglie interne o esterne, cicli migratori e dalle due guerre mondiali; in particolare, la seconda mise questa regione in ginocchio; tuttavia, nella seconda metà del Novecento l’Abruzzo ha assistito ad un notevole sviluppo, soprattutto lungo la fascia adriatica e nella conca del Fucino.

Una casa vacanza in Abruzzo NOVASOL

Caratterizzata da un clima mite (grazie all’azione del mare) l’Abruzzo è una regione perfetta per accoglierti durante le tue vacanze, estive o invernali che siano! Dai un’occhiata alle nostre schede che riguardano le attrazioni e i luoghi da visitare in Abruzzo, in modo da progettare consapevolmente la tua vacanza perfetta! Con NOVASOL, non vorrai più lasciare la tua casa vacanza in Abruzzo! Sei ancora indeciso? Di seguito ti propongo una breve presentazione della storia di questa regione meravigliosa! Terra di passaggio di tantissimi popoli, terra amata dai poeti e oggi meta ambita dai viaggiatori, l’Abruzzo vanta una lunga tradizione e una storia intrigante che l’ha resa una regione particolarissima, unita da uno spirito comune e senso di appartenenza ad un’unica realtà, ma che si differenzia in quanto a dialetti, tradizioni e cucina tipica!

Parti alla (ri)scoperta delle tradizioni e degli antichi riti d’Abruzzo: scopri questa timida regione, che ti offrirà tutta se stessa durante il tuo soggiorno! Scegli una casa vacanza NOVASOL in Italia, per vivere una vera esperienza locale a stretto contatto con gli abitanti e la cultura del posto!