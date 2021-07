eros-ramazzotti-,-dove-abita-oggi-:-avete-visto-la-sua-casa-?

Eros Ramazzotti casa – Solonotizie24

Eros Ramazzotti è tra gli artisti simbolo della musica italiana nel mondo, spesso in tour in varie nazioni ma… avete mai visto la casa dove alloggia l’artista quando torna in torna in Italia e qui si ferma dopo la frenesia della tournée?

Nel corso degli anni di carriera, Eros Ramazzotti ha sempre fatto parlare di sé sia per il grande talento in qualità di musicista, con numerose canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana nel mondo e non solo… dato che l’artista è stato spesso protagonista della cronaca rosa italiana in un primo momento per il matrimonio con Michelle Hunziker e, successivamente, per il legame con la seconda moglie Marika Pellegrinelli.

Dopo la fine delle seconde nozze, Eros Ramazzotti ha concentrato tutta la sua attenzione sulla carriera ma dal momento in cui è esplosa la pandemia da Covid-19 il cantante è tornato subito in Italia, dalla propria famiglia, nel cuore di Milano.

Eros Ramazzotti la vita in Italia

La pandemia da Covid-19 ha cambiato anche la vita di Eros Ramazzotti, dato anche lo stop dei concerti e che gli ha impedito di poter mettere in atto alcuni degli impegni lavorativi che l’artista ha dovuto così rimandare.

L’estate 2021, però, per Eros Ramazzotti è segnata anche da un’altra grande novità, un duetto che ha già stupito i fan… la canzone dell’estate realizzata in duo con Fabio Rovazzi dal titolo La mia felicità. A ogni modo, ecco che oggi l’attenzione del web si concentra sulla vita privata di Eros Ramazzotti: avete mai visto la casa dove oggi vive il cantante?

La bellissima casa di Ramazzotti

Ebbene sì, oggi a tenere banco nel mondo del web troviamo alcuni scatti che il cantante ha realizzato per i social e che mostrano alcuni scorci della casa di Eros Ramazzotti.

Il cantante vive nel cuore di Milano, in un edificio storico, un appartamento finemente arredato con uno stile moderno, salotto con parquet divani sullo sfondo e una libreria ricca di volumi scelti abiti da Eros Ramazzotti. Uno dei luoghi preferiti per l’artista dell’abitazione in questione è il terrazzo che spesso abbiamo modo di vedere nelle Instagram Stories condivide da Eros Ramazzotti, qui dove trascorre molto tempo insieme ai suoi gatti.