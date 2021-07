Eros Ramazzotti, fotografato con la ventiduenne Marta Delogu in grande complicità, decide di parlare lei “Mi meraviglio …”

Eros Ramazzotti, in questi giorni sta finendo, più volte, sulle pagine del gossip, prima per le foto con la 22enne Mara Delogu, influencer che hanno fatto pensare a tutti che i due avessero una storia d’amore e poi per le dichiarazioni che lui ha rilasciato su Monica Bellucci, poi prontamente smentite. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo.

Eros Ramazzotti fotografato con la 22enne Marta Delogu ma lei decide di chiarire come stanno le cose

Eros Ramazzotti è stato fotografato, per alcuni giorni di seguito, a Mykonos, in Grecia in compagnia di Marta Delogu, un’influencer che ha 22 anni a che frequenta il Centro nazionale di Cinematografia.

Le foto dei due in atteggiamenti complici sono apparse sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Oltre a loro due, in vacanza c’erano anche i figli che Ramazzotti ha avuto da Marica Pellegrinelli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio e anche la loro tata.

Dopo che sono apparse le foto e che in tanti hanno iniziato a pensare che tra i due ci fosse del tenero, ha preso la parola sui social la stessa Marta che ha scritto fuori di sè: “Fake news. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolar modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne”.

La stessa smentita è poi arrivata anche da parte del cantante romano.

I due hanno, infatti, sottolineato che sono semplicemente molto amici ma che non c’è assolutamente nulla di più.

Eros Ramazzotti fa delle dichiarazioni su Monica Bellucci ma poi ritratta

Eros Ramazzotti, qualche giorno fa ha fatto delle dichiarazioni su Monica Bellucci in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La domanda che gli era stata posta era la seguente: “Il giorno in cui si è pentito di qualcosa?” e lui aveva risposto: «Un no a Monica Bellucci. Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo».

Dopo questa dichiarazione, sui social si è scatenato un putiferio e lui è subito intervenuto e ha spiegato meglio ciò che intendeva sul suo profilo ufficiale Instagram.

Ha postato un video che lo ritrae insieme alla Bellucci e ha scritto così: «Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo … Non tutto quello che leggete è vero».