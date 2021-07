eros-ramazzotti,-gossip-sul-flirt-con-marta-delogu:-spunta-nuovo-retroscena?

Eros Ramazzotti e Marta Delogu stanno insieme? Nuovo retroscena sul flirt del cantante

In questo 2021 pochi gossip stanno accendendo l’estate e riempiendo le cronache rosa ma tra questi grande risalto ha avuto il presunto flirt tra Eros Ramazzotti e Marta Delogu. Il cantante e la giovane modella sono finiti al centro del gossip non solo per l’ipotizzata storia d’amore ma anche per la notevole differenza d’età tra i due, la giovane infatti ha solo 22 anni ed è ben più piccola della figlia di Ramazzotti Aurora. I due hanno smentito il flirt ma adesso a lanciare un nuovo retroscena è stato Dagospia che ha acceso il gossip che tra i due ci sia del tenero.

Eros Ramazzotti al centro del gossip: spuntano nuove indiscrezioni sul flirt con Marta Delogu

Nel dettaglio sul sito suddetto si legge:

“È capitato spesso che a Eros Ramazzotti venissero attribuiti flirt inventati, ascoltando lui. Questa volta, però, al cantante sarebbe stato attribuito un flirt con una ragazza che di certo non passa inosservata data la sua giovane età.”

Insomma Dagospia ipotizza che il flirt tra Eros Ramazzotti e Marta Delogu sia verosimile ma sarà realmente così? Nel frattempo i diretti interessati hanno smentito categoricamente. La ragazza tramite i suoi profili social ha bollato tutto come fake news, mentre il cantante ha affidato ai suoi social un lungo sfogo:

“Cari amici vicini e lontani, ricordatevi che la verità sta sempre in mezzo. Tutto quello che leggete sono ca*ate, più lontane che vicine. Mi riferisco a quelle che vi colpiscono maggiormente: sono tutte cavolate. Con tutto quello che succede, ci attacchiamo a questo.”

Eros Ramazzotti smentisce la relazione con Marta Delogu: i passati gossip del cantante

Eros Ramazzotti ha smentito la sua storia d’amore con Marta Delogu e non è la prima volta che il cantante interviene per smentire dei presunti flirt in passato, per esempio, si è vociferata una liaison con Roberta Morise prontamente smentita dall’artista.

