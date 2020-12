Eros Ramazzotti, la commovente dedica di Natale insieme ad Aurora – FOTO

Un tenero scatto di Eros Ramazzotti insieme alla figlia Aurora. Gli auguri per questo Natale molto particolare.

Eros e Aurora (foto da Instagram)

Anche a casa Ramazzotti è un Natale un po’ particolare. Eros e sua figlia Aurora trascorrono il pranzo insieme, in compagnia della nuova famiglia di lui. Come gran parte dei figli con genitori separati, Aurora ha trascorso la Vigilia di Natale insieme alla madre e ai due fratellini, per poi recarsi dal padre per il pranzo del 25. Insieme hanno lanciato sui social un messaggio pieno di amore e si speranza.

Eros e Aurora Ramazzotti, un Natale diverso dal comune

“Ci sono momenti, anche molto lunghi, dove le cose non vanno nel senso giusto. Quest’anno è stato così. La vita va avanti e la speranza è che tutto migliori per TUTTI.

Vi auguriamo un anno diverso all’insegna del nuovo migliore, quella felicità, anche per le piccole cose, che manca da troppo tempo”

Con queste belle parole, Eros Ramazzotti augura un buon Natale ai suoi fan. Già ieri sera il cantante aveva pubblicato un video inedito nel quale cantava All I Want for Christmas, forse il più celebre brano di Natale di tutti i tempi. Anche a lui manca il palco, come non perde occasione di ricordare sotto ad ogni post.

Nella foto Aurora appare vestita a festa con un delizioso maglioncino verde, ma mamma Michelle svela: in realtà è il Grinch. Sembra proprio che alla ragazza non piacciano i look di Natale!