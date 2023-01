Erosão leva parte de lateral de ponte em Porto Ferreira e preocupa motoristas

Com as chuvas, a lateral desbarrancou e o medo é desabamento. DER informou prepara projeto para fazer serviços definitivos na via. Erosão em ponte que liga Porto Ferreira a Santa Rita do Passa Quatro preocupa moradores

A erosão na parte lateral de uma ponte de Porto Ferreira (SP) tem preocupado motoristas que passam pelo local por causa dos riscos de acidentes.

Com as chuvas, a lateral desbarrancou e o medo é que a estrutura desabe na Rodovia Luiz Pizetta, estrada que liga a cidade a Santa Rita do Passa Quatro (SP).

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que já fez um reparo emergencial e que o local está sinalizado. Afirmou que está preparando um projeto para fazer os serviços definitivos na via, mas não deu um prazo.

Insegurança

A via é muito usada por motoristas que evitam a Rodovia Anhanguera (SP-330), já que diminui a distância de um município ao outro. Mas, com a ponte nessas condições há muita insegurança.

Os cones na lateral da rodovia sinalizam que há um problema na ponte.

“A gente fica preocupado porque às vezes a gente vem ‘meio desligado’ em um lugar que não conhece. Quando é assim, tem que sinalizar bem antes pelo menos a gente já vai meio atento”, disse o caminhoneiro Ivo Ramos.

O pedreiro Adailton Andrade disse que é difícil passar. “O jeito que está é perigoso de a qualquer hora acontecer um acidente”, avaliou.

A vendedora Ana Luiza Lopes dos Santos mora perto do local e usa a rodovia todos os dias.

“Qualquer chuva, está carregando a tubulação. Colocaram pedras, mas não colocaram concreto nem a tela de contenção. Então o perigo é o mesmo. Se chover muito forte, pode ser que alguém caia lá porque a ponte não foi interditada pela prefeitura”, disse.

