ES oferece mil bolsas de ensino superior em instituições privadas; saiba como se inscrever

Inscrições para o Nossa Bolsa começam na próxima segunda-feira (23). Mais de 30 instituições de ensino superior privadas estão com inscrições gratuitas no ES

Estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública ou em escolas privadas como bolsistas integrais, podem se inscrever a partir desta segunda-feira (23), no Programa Nossa Bolsa, que oferece mil bolsas integrais em unidades particulares do Espírito Santo.

Ao todo, são 54 opções de cursos em 33 unidades de ensino superior, localizadas na Grande Vitória e outras cidades do Espírito Santo.

Entre os cursos estão: Medicina, Direito, Administração, Medicina, Odontologia, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Educação Física, Engenharias, Fisioterapia, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia da Informação, entre outros. [Veja a lista completa de cursos no edital].

Os cursos tem duração de cinco anos. As inscrições serão abertas às 9 horas de segunda e vão até as 23h59 do dia 14 de fevereiro no site da Fapes [confira aqui].

Os candidatos serão selecionados por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2018 a 2022. O interessado pode optar por qual edição do exame vai usar na nota seletiva.

O investimento é de R$ 42,2 milhões e o programa é realizado por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) em parceria com a Secretaria da Educação (Sedu).

Denio Arantes, diretor-presidente da Fapes, disse que neste processo seletivo há bolsas pra curso de medicina, o que não acontecia há alguns anos. Outra novidade é que neste processo seletivo será permitido que o aluno opte por um novo curso na última etapa da seletiva, o que não era permitido em edições anteriores.

Estudantes que já foram beneficiários do Programa Nossa Bolsa ou já concluíram qualquer curso de graduação não podem se inscrever.

Saiba mais

Qual o período de inscrições

As inscrições começam na segunda-feira (23) às 9h e terminam no dia 14 de fevereiro às 23h59. O candidato deve acessar o site da Fapes.

Quem pode se inscrever

Candidatos que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública ou como bolsistas integrais em escolas privadas do Espírito Santo;

Candidato que cursou o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral em unidade de ensino localizada no estado;

O candidato deve ter realizado o Enem entre os anos de 2018 a 2022 e ter renda familiar per capita (por pessoa) de até um salário mínimo;

Candidato que concluiu curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

Processo seletivo

No processo seletivo são priorizadas pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição.

Ao se inscrever o candidato deve informar o CEP e, com isso, é verificado se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Seleção dos candidatos

O processo seletivo do Programa Nossa Bolsa será dividido em duas chamadas regulares e formação de lista de espera.

Na primeira chamada serão convocados os candidatos aptos a apresentarem a documentação necessária e também será respeitada a ordem de classificação pela nota obtida na edição do Enem escolhida para o processo seletivo. O mesmo vai acontecer na segunda chamada.

A lista de espera será composta por candidatos que manifestaram interesse e não foram convocados na primeira e segunda chamadas.

Datas

Primeira chamada

Divulgação da lista dos candidatos pré-selecionados: 17 de fevereiro de 2023

Período de comparecimento para comprovação das informações: 23 de fevereiro de 2023 até 02 de março de 2023

Período para registro da aprovação ou reprovação do candidato: 23 de fevereiro de 2023 até 03 de março de 2023

Segunda chamada

Divulgação da lista dos candidatos pré-selecionados: 06 de março de 2023

Período de comparecimento para comprovação das informações: 07 de março de 2023 até 14 de março de 2023

Período para registro da aprovação ou reprovação do candidato: 07 de março de 2023 até 15 de março de 2023

Lista de espera

Período para manifestação de interesse dos candidatos: 17 de março de 2023 a 22 de março de 2023

Divulgação da lista de espera: 24 de março de 2023

Período para convocação dos candidatos para comprovação das informações: 27 de março de 2023 a 05 de abril de 2023

Período para registro da aprovação ou reprovação do candidato: 27 de março de 2023 até 06 de abril de 2023

