ES tem 200 vagas de estágio para nível superior, médio e técnico; saiba como se inscrever

Bolsa auxílio varia de R$ 500 a R$ 1,2 mil mensais mais vale transporte. CIEE-ES abre 130 vagas de estágio

Reprodução/TV Gazeta

O Espírito Santo está com 200 oportunidades de estágio com bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1,2 mil para estudantes do ensino superior, médio e técnico.

O estágio é a principal porta de entrada para o mercado de trabalho. Das 130 vagas oferecidas pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES), 100 são para contratação imediata.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do CIEE. É necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.

São 100 vagas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Pedagogia, Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Educação Física, Ciências Biológicas, Biomedicina, Direito, Arquitetura e Urbanismo e outros. Só para o curso de Administração são 25 vagas para estudantes a partir do 1º período.

Outras 30 vagas são para estudantes de técnico em logística, técnico em administração, técnico em eletrotécnica, técnico em automação industrial e técnico em mecânica.

O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) também está com 50 vagas abertas para estudantes de ensino superior e técnico dos municípios de Vila velha, Vitória, Serra e Cariacica, na Grande Vitória.

As inscrições também podem ser feitas pela internet. Clique aqui.

O valor das bolsas varia entre R$ 700,00 a R$ 1.212,00 (superior) e R$ 650,00 a R$ 950,00 (técnico) e pode ser complementado com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

São 34 vagas para ensino superior nas áreas de administração, engenharia de produção, publicidade e propaganda, marketing e ciências contábeis.

Outras 16 vagas são voltadas para quem está cursando nível técnico em mecânica, administração, automação industrial, eletrotécnica, logística, segurança do trabalho e portos.

VÍDEOS: tudo sobre o Espírito Santo

O

Veja o plantão de últimas notícias do g1 Espírito Santo

valipomponi