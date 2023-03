ES tem seis mil vagas para curso pré-Enem gratuito; saiba como se inscrever

Vagas estão abertas para os 78 municípios do Espírito Santo. Inscrições vão até o dia oito de março. Enem

Érico Andrade/g1

A Secretaria de Educação do Espírito Santo está inscrições para o curso pré-Enem gratuito. São seis mil vagas disponíveis nos 78 municípios.

As inscrições antes iam até o dia 28 de fevereiro, mas foram prorrogadas até o dia 8 de março segundo a Secretaria por causa de uma baixa adesão dos estudantes.

Os estudantes interessados podem se inscrever, exclusivamente, pelo site https://selecaoaluno.es.gov.br/PreEnem e podem optar por fazer o curso de forma presencial por escolas-polo híbridas ou on-line.

Para se inscrever é preciso acessar a página e realizar o seu cadastro no Portal “Acesso Cidadão”, utilizando o número de CPF e e-mail (em ambos não poderão ser utilizados documentos de terceiros). Depois, o candidato deverá selecionar o ícone “PRÉ-ENEM”, e ler as orientações contidas no presente Edital e preencher a ficha de inscrição.

O número de vagas para cada cidade está disponível no edital.

Quem pode participar?

Podem participar do processo seletivo estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio e na 2ª ou 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual de Ensino.

Como vai funcionar?

Os alunos inscritos terão acesso às videoaulas de todos os componentes curriculares e materiais de estudos dos conteúdos contemplados na Matriz Referência do Enem.

Serão dadas Aulas on-line ao vivo e aulas presenciais de todos os componentes curriculares da Matriz de Referência do Enem, além de “aulões” presenciais e periódicos por área de conhecimento: Códigos, Linguagens e Redação; Ciências da Natureza e Matemática; e Ciências Humanas.

As aulas ocorrerão até a data prevista para a realização do ENEM 2023.

