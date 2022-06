Esclusiva Blogo: Cambio di conduzione all’Eredità e a Reazione a Catena. Sostituiti Insinna e Liorni. Ecco con chi

Nelle ultime ore emergono ulteriori retroscena sul programma di Rai 1, L’Eredità e a rischiare grosso pare sia proprio il conduttore Flavio Insinna. In queste settimane non si fa altro che parlare delle indiscrezioni che girano sui palinsesti sia della rete Rai che Mediaset per la nuova stagione televisiva che partirà a settembre. E grandi novità riguardano anche il game-show della fascia preserale in onda su Rai 1.

L’Eredità è il longevo programma di quiz e giochi della nostra tv italiana che va in in onda dal 29 luglio 2002, dunque da ben 20 anni, su Rai 1 in fascia preserale. Nel corso di tutti questi anni, al timone della conduzioni ci sono stati vari volti noti, Fabrizio Frizzi, Carlo Conti, Amadeus. Da ben 4 anni di fila, invece, a condurre c’è Flavio Insinna che ha sempre fatto ottimi picchi di ascolti. Nonostante ciò, pare proprio che possa essere sostituito nella prossima edizione.

Questo, però, non è l’unico cambiamento che coinvolge L’Eredità. Il game show non inizierà a settembre bensì a novembre perché il gioco a premi condotto da Marco Liorni, Reazione a catena, andrà in onda su Rai1 fino a tutto il mese di ottobre. Liorni, inoltre, è anche al timone della conduzione di Italia si e, nelle intenzioni iniziali della Rai, come rivelato da Blogo, potrebbe prendere rubare il posto di Insinna. Invece, per Reazione a catena sarebbe emerso il nome di Flavio Montrucchio, l’ex gieffino che in questi ultimi anni è diventato presentatore di diversi programmi su Real Time.

Monturchio inizialmente, dopo la partecipazione e la vittoria alla seconda edizione del Grande Fratello, decise di intraprendere la strada del cinema e di diventare attore. Negli ultimi anni, invece, ha abbandonato questa passione per dedicarsi alla conduzione. Motivo per cui potrebbe essere un ottimo sostituto di Liorni a Reazione a Catena che a sua volta è sempre più quotato per prendere il posto di Insinna a L’Eredità. Sicuramente questo sarebbe un brutto colpo per colui che ormai da anni presta il suo simpatico volto al game show più amato.

Di certo, anche i telespettatori più accaniti ne resterebbero delusi perché, si sa, gli Italiani sono molto abitudinari e un cambio di rotta potrebbe destare un malcontento. Fatto sta che le decisioni per i nuovi palinsesti sono in continuo cambiamento e notizie certe potrebbero arrivare non prima del mese di agosto. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi per conoscere il destino di Flavio Insinna e della sua “Eredità”.

