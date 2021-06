esclusiva-!-documento-shock-che-svela-il-piano-dell’elite-per-i-prossimi-mesi-in-uk.

Riportiamo di seguito la traduzione del documento ricevuto:

To Dr. Frank Atherton, Dr. Michael McBride, Dr. Susan Mashie, Dr. Gregor Smith, Dr. Richard Taylor, Sir Patrick Valiance, Dr. Jonathan Van Tam, Chris Whiny

From: Neil M Ferguson

Date: 14th June 2021

Subject: Next Steps – Permanent Lockdown of the UK (Private & Confidential)

PROSSIMI PASSI PER UN LOCKDOWN PERMANENTE NEL REGNO UNITO ( PRIVATO E CONFIDENZIALE ) Con l’imminente decisione e l’annuncio che verrà fatto non più tardi di oggi dal Primo Ministro, per quanto riguarda l’estensione di quattro settimane di Lockdown del Regno Unito, ora abbiamo una finestra di opportunità relativamente breve con cui finalizzare i nostri prossimi passi del processo.Rimane fondamentale che tutto rimanga sulla buona strada e che tutti noi ricordiamo i nostri comuni propositi dietro a questo.E’ stata dura, e il muro diventa più duro, ma a condizione che rimaniamo uniti e che riusciamo a convincere la maggior parte del Paese che lo stiamo facendo per buone ragioni, allora saremo in grado di muoverci verso la seconda parte del Piano. In breve, ci si muoverà verso un Lockdown permanente del Paese da giovedì 15 luglio, con il motivo di un picco nelle nuove ‘varianti’ indiane e nepalesi del ‘virus’ (che come sappiamo è solo un rinominare la Febbre di Hay). Il ‘virus’ è già stato molto redditizio e fruttuoso per noi e non c’è limite al quale non possiamo ulteriormente trarre profitto sia in termini finanziari che reputazionali.Tuttavia, dobbiamo assicurarci di avere una cooperazione completa e totale sia dal governo che dai media e usare la linea che “è troppo rischioso andare avanti con l’estate”.Possiamo rilevare incrementi di queste ‘varianti’ in linea con, ad esempio:

• Proteste anti-lockdown, ( questa sarebbe una buona idea da spingere, alla luce degli eventi recenti)

• Partite di calcio Euro 2021 in Inghilterra e Scozia

• Dove le popolazioni crescono durante i mesi estivi – Località balneari (Blackpool, Bournemouth. Brighton, Sicegness ecc.) come anche i parchi a tema (Alton Towers, Thorpe Park, Chessington World of Adventures ecc.) così come la campagna e le “Trappole per turisti” Se riusciamo a diffondere il messaggio che a causa di ciò, le “varianti” saranno multiple e distruggeranno completamente il servizio sanitario nazionale se non correttamente gestite nell’immediato, allora il pubblico dovrebbe essere accondiscendente e l’obbedienza e la natura incondizionata delle masse sarà cruciale per farci tagliare il traguardo e quindi avremmo giocato la nostra parte nel cambiamento del Paese.Spetterà poi ad altri bloccare, come parte del Piano Kalergi e del piano del WEF/Schwab, per altri motivi come l’ambiente e la scarsità d’acqua (2022-23), la carenza di cibo (2023-24) e la Finanza Globale mentre noi sappiamo che ci sarà una resistenza a questo, dobbiamo assicurare che ogni e qualsiasi resistenza sia mantenuta ad un minimo assoluto e questo vale a tutti gli strati della società, dall’ordinario uomo/donna della strada a parlamentari e signori.Mentre oltre il 70% supporta le nostre azioni ( grazie alle modifiche di YouGov), abbiamo un gruppo forte e veemente chiamato “pro freedom” che ha deciso di screditarci qualsiasi opportunità.Il lancio del nuovo canale “GB News” ha solo aggiunto benzina a questo fuoco, quindi il mio piano è di esercitare altrettanta pressione sulle società dei social media nel Regno Unito per avviare immediatamente le seguenti procedure, al fine di proteggere noi e le cose che stiamo facendo:

• Blocca/vieta/elimina tutti i post e gli utenti che vanno contro il consenso scientifico

• Per i siti Web, limitare/negare l’accesso ai gruppi di cui sopra, inclusa la cancellazione di qualsiasi “account”.

• Per ogni persona “anti lockdown” e i loro leader, inviare i loro dati inoltrandoli alla polizia perchè vengano arrestati per incitazione all’odio, violenza e disobbedienza civile ( la disposizione di arresto ricade nella legge sul coronavirus 2020)

• Per qualsiasi genitore/tutore che dichiari apertamente che loro o la loro famiglia non saranno vaccinati togliere il loro bambino/parente anziano in modo permanente, da casa e/o per loro essere rimossi dalla proprietà indipendentemente dai diritti di proprietà/Atti. Una copia di queste proposte intitolata ‘Combating Covid Disinformation 2021’ è già stata inviata a Nick Clegg ( Facebook ) , Jack Dorsey ( Twitter ) e Susan Woicicki ( Youtube ) e Sundar Pichal ( Google/Alphabet).Inoltre, capisco che il Primo Ministro spingerà per un’azione più forte nei confronti del movimento anti lockdown, incluso spiegare l’Esercito per le strade del Regno Unito per sorvegliarle rigorosamente durante l’imminente Lockdown di Luglio.

Sono stato anche aggiornato da Serco che rilascerà “Stay At Home Bracelets” ( braccialetto Rimani a Casa ) che agirà come etichetta elettronica e sarà reso obbligatorio, per ogni famiglia nel paese con tutti i residenti, inquilini ecc. che dovranno averlo per legge.Questi braccialetti funzioneranno con la nuova tecnologia 5G e notificheranno al CCC (Central Command Center) se una persona si è avventurata al di fuori del proprio “Spazio confinato” con punizioni che vanno da una multa di Sterline 50.000, fino alla detenzione in custodia “per un tempo indefinito”. Il primo lotto di braccialetti sarà introdotto ad agosto a Londra, Birmingham, Nottingham, Cardiff, Belfast, Swansea, Manchester, Newcastle, Glasgow, Edinhurgh, Liverpool, Leeds, Sheffield, Norwich, Cambridge, York, Exeter e Carlisle e con un secondo lotto introdotto il giorno successivo e un terzo a novembre per raggiungere le zone periferiche e difficili da raggiungere del Regno Unito.

L’intero Regno Unito dovrebbe indossare e attivare questi braccialetti entro e non oltre il 1° dicembre 2021.Convincendo le persone e abituandole a rispettarci, possiamo abbattere ogni resistenza ai nuovi cambiamenti in arrivo nel Regno Unito.Comunque, dobbiamo sempre apparire come “gli amici della gente”, e guardare come se avessimo a cuore i loro migliori interessi in modo che non pensino in contrasto con ciò che vogliamo che facciano.Dobbiamo convincere i media a spingere la linea che poiché troppe persone (più del tasso R ) sono morte, il messaggio è “Resta sempre a CASA “, “Proteggi vite” e “salva l’NHS” ( il servizio sanitario nazionale ). Oltre ad essere scienziati, anche noi dobbiamo mantenere il nostro buon profilo con i Media ed avere un atteggiamento di prudenza il più possibile.

Per quanto riguarda le “varianti” nuove o extra, vorrei sentire le vostre opinioni sulle seguenti proposte:

a) La Variante della Capitale ( concentrata a Londra )

Le proteste anti-lockdown e i tifosi di calcio che partecipano alle partite di Euro 2021 saranno ritenuti responsabili di una variante più aggressiva che causa problemi ai Polmoni, problemi cardiaci e renali. Questo significherà chiudere Londra a partire da giovedì 15 luglio.

b) La “Variante” del Dorset (incentrata su Bournemouth)

Le persone che viaggiano per vacanza a Bournemouth da Londra hanno portato la Variante della Capitale nell’area e questo si è trasformato in una nuova variante, il che significa che l’area deve essere chiusa a partire da lunedì 19 luglio.

c) The Border Variant’ centrata sul confine Inghilterra-Scozia, che si diffonde/muta con altre varianti. Potremmo anche lavorare su questo grazie alle partite di Euro 2021 di Football Fans in Scozia. Ciò significherà un divieto dei trasporti tra le due nazioni da venerdì 2 luglio.Si prega inoltre di essere consapevoli del fatto che per ottenere più persone da vaccinare GlaxnSmithKline ( GSK ) bisogna bloccare la produzione di medicinali per raffreddori comuni, influenza e febbre da fieno insieme a Johnson & Johnson, Bayer AG, Sanofi, Merck & Co LTD ecc. dall’inizio di luglio.Nessuna Farmacia potrà avere il permesso di venderli.Dobbiamo contare sull’obbedienza del popolo e del Primo Ministro e dei suoi ministri che possano essere accondiscendenti con noi.Sappiamo tutti che se ciò dovesse disfarsi e crollare, le conseguenze sarebbero terribili, se puoi continuare a manipolare la maggioranza, questo renderà le cose molto più semplici e ci consentirà lo spazio di respiro extra richiesto (cioè sei un “vero patriota” se obbedisci). Inoltre, alcuni gruppi come i neri, gli asiatici e la “Comunità gay” sono ignoranti e problematici per quanto riguarda le vaccinazioni, è necessario fare di più per educare questi gruppi a conformarsi e ad avere entrambi i vaccini.Per quanto riguarda la nostra immunità da future persecuzioni, ciò dipende sia dal fatto che il Primo Ministro stesso mantenga un buon rapporto con noi e sia che gli altri ministri del governo si conformino.Lui sa quale influenza abbiamo su di lui e quindi, poiché è vincolato e guidato da noi prima di tutto, possiamo ottenere il nostro .Tuttavia, abbiamo anche la carta “uscire di prigione gratis” affermando che stavamo seguendo i dati e facendo del nostro meglio per le persone.Fintanto che quella linea continuerà ad essere diffusa e creduta, come nel caso dell’emissione di Midazolan agli anziani, dovremmo stare bene ed evitare qualsiasi critica.

In conclusione, quindi, continuiamo così per le prossime settimane e assicuriamoci che siate visti agire solo nell’interesse del Regno Unito nella lotta contro il Virus.

Si prega di stampare una copia di questa lettera e tenerla sotto chiave, non dimenticare la sicurezza di base, poiché ciò che il pubblico non sa non gli farà male.Come sempre, negare ogni conoscenza di aver ricevuto queste informazioni…