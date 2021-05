Esclusiva U&D, Maria Tona choc: “Ci sono segreti che nessuno conosce. Vera Carne da macello. Perchè mi hanno mandata via”

Maria Tona è stata la protagonista della prima edizione di Uomini e Donne “versione segreto” e questa parola continua ad esistere ancora oggi nel momento in cui ci concede l’intervista. Infatti parla di segreti che potrà rivelare solo quando il suo contratto con Mediaset sarà concluso. Maria Tona, una delle dame più discusse e sicuramente carismatiche del trono over di Uomini e Donne si confessa per la prima volta sulla sua esperienza nel programma della De Filippi e sul perché non è stata più chiamata dalla redazione. La Dama ha anche ammesso che ci sono dei segreti che non vuole rivelare e che dirà a Maggio una volta finito il programma. Vediamo cosa ci ha raccontato per Più Donna

Maria tutti si stanno chiedendo perché te ne sei andata da Uomini e Donne…

Questa è una delle domande a cui ancora non ho risposto ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo “carne da macello”, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che provo. Di vero lì dentro tra gli uomini del parterre, ho fatto fatica a riconoscere qualcuno.

Come stai adesso?

Come donna mi sento fortunata perché riesco a vedere oltre quello che la gente non vede. Io dico sempre di alzare l’asticella, di non fermarsi in superficie, di andare in profondità perché le risposte si trovano. Il motivo per cui non sono stata più invitata lo potrò dire solo a fine maggio

C’è tantissima gente che chiede di te, a cui manchi in tv. Vuoi dir loro qualcosa?

Il pubblico è sovrano, non va preso in giro e va rispettato

Sei stata accusata al centro studio di volere assolutamente essere al centro studio e ambire alle telecamere. E’ vero?

Questo argomento mi fa inviperire. Non c’è una persona li dentro che non stia li per le telecamere. Se cercate il mio trascorso vedete che io ho sempre fatto spettacolo, film, teatro, televisione. Ho sempre sponsorizzato con fotografie, interviste e video il mio lavoro legato alla medicina estetica e la chirurgia plastica che vede coinvolti oltre 10 famosi chirurghi. Non è differente da tutto quello che hanno fatto gli altri. Forse l’unico che all’inizio ho frequentato e che era più onesto era Paolo.

Ma l’ultimo che hai frequentato prima di uscire da Uomini e Donne che fine ha fatto?

Tu lo hai sentito? Io non l’ho più sentito.

Capitolo Gemma. Avete avuto gli stessi corteggiatori. Tra voi come va, che dici di lei?

Alzate l’asticella (ride). Ma che devo dire, fa parte di tutto quello che porto dentro e che ancora non ho dichiarato. Gemma è una donna stupenda e intelligentissima. Però non me la sento di dire altre cose.

Alla fine hanno capito chi è Maria?

No. Una parte l’avete capita perché sono sempre molto chiara. L’altra parte, quella che riguarda la mia uscita da Uomini e Donne e quello che penso sul serio no. Ma uscirà fuori, ho delle sorprese perché sono una donna dalle mille risorse. L’esperienza al dating show è stato un percorso che non rinnego e ringrazio Maria in primis. Quale sarà la verità? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

