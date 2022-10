esclusiva-uomini-e-donne:-lilli-pugliese,-l’ex-corteggiatrice-di-luca-si-fidanzata-con-il-famoso-ex-di-uomini-e-donne

Simone Florian, ex corteggiatore di Jessica si è fidanzato con Lilli Pugliese, anche lei ex corteggiatrice di Luca Salatino, attualmente concorrente al Grande Fratello vip. Vediamo com’è nata la loro storia

Ciao Simone, Come stai?

Sto benissimo finalmente. Ho passato un periodo un po’ così, sono sincero. Mi ero lasciato con Eleonora e da lì c’è stato il vuoto totale per un periodo. Sono io che ho cercato Lilli. Le ho mandato un messaggio su Instagram e le dicevo che avevo apprezzato molto come si era comportata all’interno di Uomini e Donne.

L’avevi vista a Uomini e Donne?

Mi è apparso un suo piccolo video su Instagram molto casualmente, un video in cui lei è in puntata. Io avevo seguito un poco il suo percorso, ma da quel video ho pensato che lei era molto simile a me. Lei ha sofferto tanto, io ho sofferto tanto, ho trovato delle similitudini nel nostro carattere. Io le ho scritto e dopo ci siamo visti.

Come ti ha risposto lei?

Molto tranquillamente ringraziandomi delle belle parole. Lei non aveva seguito il mio percorso. A metterci una buona parola è stata la sorella, la gemella, che mi aveva seguito a Uomini e Donne. Lei le ha detto che ero un bravo ragazzo e che valeva la pena conoscermi. Quando ci siamo visti c’è stato un colpo di fulmine da parte di entrambi e adesso stiamo insieme.

Da quanto tempo state insieme?

Noi usciamo ormai da un mese e qualcosa e mettendo la storia abbiamo ufficializzato di stare insieme. Sapevamo che mettendo la storia sarebbe scoppiato il caos. Infatti quando ci siamo alzati abbiamo trovato messaggi ovunque.

Che ne pensi del fatto che lei corteggiava Luca, che adesso è al Grande Fratello Vip?

Io e lei non abbiamo parlato minimamente dei nostri percorsi, nè di Luca nè di Jessica. Ci siamo conosciuti per quello che siamo al di fuori, senza mettere in mezzo le nostre esperienze.

Dopo il colpo di fulmine? Che è successo?

C’è stata inizialmente questa grande intesa a livello fisico, è normale. Ma poi ci siamo trovati tanto tanto a parlare. Abbiamo tutti e due un passato complicato e ci siamo dati una mano, ci siamo aiutati tanto. Lei mi può capire e io posso capire lei, e questa è stata una delle cose fondamentali.

Che progetti avete per il futuro?

Adesso non abbiamo grandi progetti. Adesso ci stiamo vedendo due, tre volte a settimana. Lei viene spesso a Latina da me. Poi si vedrà. Sicuramente non è una storiella così, in mente abbiamo di fare qualcosa di bello. E’ stata una cosa improvvisa e casuale ma molto bella.

Qual è stata la prima cosa che vi siete detti?

Appena ci siamo visti ci siamo guardati e abbiamo riso. Non ci trovavamo a Roma, lei girava da una parte e io dall’altra al nostro primo appuntamento. Quando ci siamo finalmente trovati ci siamo guardati negli occhi e abbiamo riso. Da quel momento ho capito che sarebbe stato qualcosa di importante. Lei invece è stata subito attratta da me per il mio sorriso e la mia personalità.

