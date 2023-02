Escola de artes cênicas está com inscrições abertas para 50 vagas; confira

Curso é gratuito e para maiores de 16 anos. São 50 vagas disponíveis, com aulas gratuitas e direcionadas a maiores de 16 anos na Escola de Artes Cênicas – EAC Wilson Geraldo, em Santos, no litoral de São Paulo.

Prefeitura de Santos/ Arquivo/ Divulgação

O curso “Formação de Atores e Atrizes” da Escola de Artes Cênicas – EAC Wilson Geraldo, em Santos, no litoral de São Paulo, está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (24). São 50 vagas disponíveis, com aulas gratuitas e para maiores de 16 anos.

Para se inscrever, o interessado deve acessar um formulário disponível nas redes sociais da EAC. Após o período de inscrição, a escola selecionará os candidatos que preencherão as vagas para o curso. A seleção acontece entre os dias 27 de fevereiro e 10 de março. Já as aulas terão início em 13 de março.

Com três anos de duração, o curso acontece de segunda a sexta-feira, sendo que o aluno poderá optar entre dois períodos de estudo: das 14h às 18h, ou das 19h às 22h30. Segundo a prefeitura, que mantém a EAC, são 25 vagas por horário de aula.

Em caso de dúvidas, um plantão acontece das 15h às 19h, de segunda a sexta-feira, na sede da EAC (Praça dos Andradas, 100, Centro), e pelo telefone (13) 3219-3827.

O curso ainda tem convênio com o Sindicato dos Artistas do Estado de São Paulo. As pessoas que se formam dão entrada diretamente no processo de registro profissional.

‘Núcleo 50+’

Neste ano, a EAC implementou o Núcleo 50+, que é dirigido a pessoas com mais de 50 anos que terão uma experiência teatral. As aulas acontecem durante um ano, sempre às terças e quintas-feiras, entre 18h30 e 21h30.

As inscrições também estão abertas até sexta-feira (24) pelas redes sociais da EAC. Já o processo seletivo do Núcleo 50+ será entre 14 e 27 de março.

Vittorio Ferla