Escola de dança oferece mais de 150 vagas gratuitas em Araraquara; veja como se inscrever

Alunos podem fazer aulas de balé, dança contemporânea, sapateado, música, entre outras. Araraquara oferece aulas de danças gratuitas para crianças

A Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira (EMD) está com inscrições abertas para mais de 150 vagas em Araraquara (SP), dividas nos períodos manhã e tarde, de segunda a sexta-feira.

As aulas são gratuitas e as inscrições devem ser feitas até a quarta-feira (1º). Veja abaixo como se inscrever.

Podem se inscrever alunos matriculados no 4º e 5º ano do ensino fundamental para acesso ao 1º ano da EMD, e alunos do 6º ano do ensino fundamental para vagas remanescentes no 2º ano da escola de dança.

Alunos podem fazer balé de graça em Rio Claro

Isabela Kassow/Diadorim Ideias

Na escola os estudantes fazem aulas de balé, dança contemporânea, capoeira, sapateado, música, teatro, artes visuais, vídeo dança, sócio emocional e processos criativos.

O início das aulas está previsto para o dia 6 de março.

“Aqui é aberto para escolas públicas e particulares e é servido almoço para as crianças que acabam ficando aqui, aí almoçam e já vão direto pra outra escola. Porque aqui funciona no contraturno da escola regular”, explicou a coordenadora técnica artística, Georgia Palomino.

Onde se inscrever

As inscrições devem ser feitas até a quarta-feira (1º), das 8h às 17h, na própria EMD que fica na Avenida Vicente Jerônimo Freire, 12, na Vila Xavier.

No ato da inscrição é necessário portar: certidão de nascimento ou RG da criança, comprovante de endereço atualizado, RG dos pais ou responsáveis, foto 3×4 recente e declaração de matrícula no ensino fundamental constando ano, horário escolar e número do RA.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone (16) 3301-1929.

