Escola de Estância Velha suspende aulas após surto de Covid-19

Trinta e sete pessoas que trabalham no local e alunos testaram positivo para a doença. Medida é válida até a próxima quarta-feira (29). A Escola de Educação Infantil Lyra das Crianças, em Estância Velha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, suspendeu as aulas a partir desta sexta-feira (24) devido a um surto de Covid-19 entre alunos, professores e funcionários. A medida é válida até a próxima quarta-feira (29). Testaram positivo para a doença 30 pessoas que trabalham na instituição de ensino e sete alunos.

“Os primeiros casos entre os professores começaram a surgir na terça, dia 21. Na sequência, pais começaram a notificar que seus filhos também positivaram. Hoje [quinta-feira], pedimos para que a Vigilância em Saúde realizasse uma testagem em massa, quando confirmaram estes 30 casos entre os nossos servidores”, explica o secretário de Educação, Gustavo Guedes.

A Vigilância em Saúde deve emitir, nesta sexta, recomendação para a Secretaria de Educação e Cultura (Semec) do município faça a higienização da escola.

A Semec orienta os pais a ficar atentos e, caso os filhos apresentem sintomas gripais, que procurem imediatamente um posto de saúde do município ou médico para avaliação e testagem.

