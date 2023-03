Escola de música em Americana oferece 158 vagas em cursos gratuitos; saiba como se inscrever

Interessados podem se candidatar para processo seletivo até 9 de março; veja modalidades. Orquestra Sinfônica de Americana durante concerto em Piracicaba

Prefeitura de Piracicaba

A Escola de Música Heitor Villa-Lobos de Americana (SP) recebe até 9 de março inscrições para 158 vagas em cursos práticos e teóricos gratuitos. Elas devem ser feitas por meio de link e a lista de convocados para a primeira fase será divulgada dia 11, em página da unidade em rede social.

A escola oferece oportunidades em conteúdos sobre teoria e percepção musical, leitura de partitura em quatro meses, afinação, Banda Acadêmica, Orquestra Sinfônica, flauta doce, coral infantil, técnica vocal, violão clássico, flauta transversa e trombone, bombardino e tuba.

O início das aulas está programado para 20 de março.

Cronograma

Para os cursos que têm entrevista ou audição na segunda fase, os aprovados na primeira etapa serão comunicados por e-mail sobre a data e o horário da entrevista presencial entre 13 e 17 de março.

Já para os candidatos aos cursos de Banda Acadêmica será no dia 20, enquanto para o de Orquestra Sinfônica ocorre no dia 22.

O resultado final será divulgado entre os dias 18 e 23 de março também pela página da escola em redes social. Os candidatos aprovados serão contatados pela Secretaria de Cultura e Turismo por meio de outro e-mail para realizarem a matrícula entre os dias 20 e 24 de março.

Serviço

Mais informações estão disponíveis no edital do processo e pelo telefone (19) 3408-4815.

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Mata