Escola de Práticas Artísticas de Campos abre inscrições para matrículas de novos alunos

Podem participar crianças e adolescentes entre 7 a 15 anos. Podem se inscrever crianças e adolescentes de 7 a 15 anos.

Quem gosta de arte e cultura não pode perder essa oportunidade de conhecer e fazer parte desse universo. A Escola de Práticas Artísticas (EPA) vai abrir inscrições para novos alunos a partir da próxima terça-feira (07).

Os interessados devem fazer o cadastro no Teatro de Bolso nos dias 7, 8,14 e 15 de março, das 9h às 16h.

Para isso, o responsável deve levar os documentos pessoais como comprovante de residência, cópia da identidade do responsável e da criança, uma foto 3×4 e a ficha de inscrição preenchida e assinada.

O projeto é promovido pelo Departamento de Animação Cultural da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), em parceria com a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

Animadora cultural e professora da EPA, Fernanda Barbosa, explica que a escola conta com oficinas de teatro, música, dança, artes plásticas e funciona toda terça e quarta-feira, de manhã e à tarde.

“O objetivo do projeto é dar a essas crianças e adolescentes a chance de ter contato com a arte e com o espaço do teatro, que muitas vezes é visto com um olhar mais elitista e segregador. É a oportunidade deles estarem inseridos no espaço físico do teatro. E além disso, ainda estamos formando plateias através das famílias que vão assistir aos espetáculos e das escolas públicas. Sempre que a gente se apresenta, a prioridade é levar essas escolas para dentro do teatro. É uma via de mão dupla, são as crianças participando de um curso de arte e a gente formando plateia, utilizando como alavanca as famílias e as escolas públicas”, disse Fernanda.

Ano passado o grupo apresentou dois espetáculos: Todas as Cores, no mês de outubro, e no final do ano, o carro chefe, “Carolina Maria de Jesus”, com texto autoral de Neide Brasil.

Fernanda ressalta que a peça vai ser encenada outras vezes no decorrer deste ano e, no final, outro espetáculo inédito vai ser apresentado ao público.

