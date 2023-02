Escola de Ribeirão Bonito está sem aulas há 3 semanas após raio danificar rede elétrica

Problemas de infiltração também foram encontrados na Escola Municipal Marisa Gomes Chambrone e Defesa Civil interditou local. Prazo para reformas é de quatro semanas. Estudantes de Ribeirão Bonito estão sem aulas por causa da falta de energia elétrica

Pelo menos 49 crianças entre seis meses e três anos estão sem frequentar a Escola Municipal de Educação Infantil Marisa Gomes Chambrone, em Ribeirão Bonito (SP), há três semanas. Um raio danificou a rede elétrica e problemas de infiltração foram identificados no prédio.

No dia 3 de fevereiro, dois dias depois do retorno escolar, a Defesa Civil interditou a instituição e, junto com a Diretoria de Obras, deu o prazo de quatro semanas para que os reparos sejam feitos e as aulas sejam retomadas.

Sem aulas há mais de 20 dias, os pais estão preocupados com o aprendizado e por terem que mudar a rotina de onde deixar os filhos.

Crianças de Ribeirão Bonito estão sem aulas depois que raio danificou rede elétrica de escola

Marlon Tavoni/EPTV

“Eu trabalho em Araraquara, saio cedo e chego tarde, ultimamente ela vem pedindo pra vir pra escola pra ver os amiguinhos, mas eu tenho que deixar ela com a minha mãe”, declarou a auxiliar administrativa, Cintia Silva.

O barbeiro Sérgio Cezario disse à EPTV, afiliada da TV Globo, que a filha pede para ir à escola. “Minha filha reclama que quer vir pra escola, ela ama a escola, mas infelizmente a gente está na mão da prefeitura”, contou.

Reparos

Um comunicado da Defesa Civil e da Diretoria Municipal de Obras, enviado à Diretoria de Educação de Ribeirão Bonito, diz que uma tempestade com raios causou o derretimento de um dispositivo elétrico do prédio e que a obra emergencial pode levar até quatro semanas para a substituição completa do telhado.

Apesar do conserto ainda estar no prazo, que termina no dia 3 de março, o receio dos pais é de que os reparos não fiquem prontos a tempo.

Crianças de Ribeirão Bonito estão sem aulas depois que raio danificou rede elétrica de escola

Marlon Tavoni/EPTV

“A gente sabe que vieram e olharam, mas que nada foi feito ainda. Já está no final do prazo, se eles forem chegar agora [pra arrumar], provavelmente eles vão pedir mais prazo e quem garante que eles vão cumprir nesse outro prazo?” disse a autônoma, Alana Ribeiro.

Preocupados, eles pedem mais agilidade da prefeitura para que os filhos não fiquem ainda mais tempo sem aula.

“Se o engenheiro da prefeitura esteve no local, o que a gente espera é que resolva o problema porque teve o recesso e nada foi feito. Deixou o pessoal entrar e depois parou simplesmente”, afirmou Cezário.

“A gente quer que resolva logo para os filhos da gente voltarem pra rotina, né?”, completou Cintia.

Procurada, a Prefeitura de Ribeirão Bonito confirmou danos na parte elétrica e também estrutural da escola.

Ainda afirmou que por segurança as atividades foram suspensas e que equipes estão fazendo a manutenção de urgência, mas que por causa das chuvas, não garante que os reparos sejam concluídos dentro do prazo inicial.

