Escola de samba Balanço do Morro homenageia empresário Nevaldo Rocha em Natal

História do fundador do Grupo Guararapes, detentor das lojas Riachuelo, é tema de samba-enredo. Desfile é neste sábado (25), a partir das 23h30, na Avenida Duque de Caxias. Nevaldo Rocha será homenageado pela Balanço do Morro

A escola de samba Balanço do Morro vai homenagear o empresário Nevaldo Rocha no carnaval de Natal deste ano. O desfile na Avenida Duque de Caxias, no bairro da Ribeira, é neste sábado (25), previsto para 23h30.

O fundador do Grupo Guararapes, detentor das lojas Riachuelo, morreu aos 91 anos, em 2020.

“Essa é a maneira que encontramos para prestar uma homenagem em agradecimento por tudo que Nevaldo Rocha idealizou e construiu impactando a vida de milhares de pessoas”, comentou Graça Almeida, presidente da agremiação.

O samba-enredo da Balanço do Morro destaca a história do menino de 12 anos que saiu do pequeno município de Caraúbas em busca de uma oportunidade de emprego e que, aos 18 anos, iniciou a construção do que viria a ser um dos maiores conglomerados de moda do Brasil.

“Ficamos extremamente orgulhosos, falo isso por mim e em nome de toda a minha família, em receber essa homenagem ao meu pai, Nevaldo Rocha. Um empreendedor nato que segue inspirando gerações por sua força, determinação e mente visionária de uma pessoa que saiu de casa em busca de uma oportunidade e acabou gerando mais de 38 mil empregos”, disse Flavio Rocha, presidente do Conselho do Grupo Guararapes.

Ao todo, serão 13 alas, incluindo uma totalmente dedicada às costureiras da fábrica que contribuíram e contribuem para que o legado do empresário continue.

O desfile das escolas de samba do Grupo A do carnaval de Natal tem início às 20h deste sábado, na Avenida Duque de Caxias. O acesso é gratuito.

Polo Ribeira – Escolas de Samba

Sábado (25)

18h – Cortejo Tribo de Índios (Gaviões Amarelo, Apache, Mobrauno Mapabu, Tabajara e Tupi Guarani)

20h – Desfile do Grupo A (Batuque Ancestral, Acadêmicos do Morro, Malandros do Samba, Balanço do Morro e Águia Dourada)

Mata