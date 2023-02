Com o enredo ‘Folia nossa de cada dia’, agremiação chegou ao 16º título de sua história. ‘Bom das Bocas’ é a grande campeã do Carnaval 2023 de Três Rios

Divulgação

A escola de samba “Bom das Bocas” é a grande campeã do Carnaval 2023 de Três Rios (RJ). Com o enredo “Folia nossa de cada dia”, a agremiação chegou ao 16º título de sua história, que começou em 1963.

A apuração aconteceu na tarde desta quinta-feira (23), no Entrerriense Futebol Clube, que fica no Centro da cidade.

O evento contou com a participação de representantes das escolas de samba e membros da comissão organizadora dos desfiles.

Ao todo, foram analisados nove quesitos: bateria, evolução, alegorias e adereços, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira, enredo, fantasia, samba enredo e comissão de frente.

A segunda colocada foi a “Mocidade Independente de Vila Isabel”, e em terceiro lugar ficou a “Bambas do Ritmo”.

O desfile foi realizado no domingo (19). A escola de samba “Bom das Bocas”, representante do bairro Caixa d’Água, foi a última a entrar na avenida.

Neste sábado (25), as duas melhores colocadas fazem o desfile das campeãs na Avenida Condessa do Rio Novo, a partir de 21h.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Ferla