Escola de samba Mãos Entrelaçadas desiste de desfilar no carnaval de Santos, SP

Presidente da agremiação enviou um ofício à prefeitura notificando o desligamento total do trabalho junto a Liga Independente Cultural das Escolas de Samba de Santos. A escola Mãos Entrelaçadas trouxe o Brasil com a representação de festas e da literatura

A escola de samba Mãos Entrelaçadas não participará mais do desfile das escolas de samba de Santos, no litoral de São Paulo. A escola enviou um ofício à prefeitura, comunicando o encerramento das atividades junto a Liga Independente Cultural das Escolas de Samba de Santos (LICESS).

No documento, a presidente da agremiação Maria Eliane Rocha Gouveia alega que a Mãos Entrelaçadas não condiz com o contexto pré e pós atividades carnavalescas que são aplicadas em Santos.

“Por pensarmos contrário ao que dizem ser o bom funcionamento e desenvolvimento do Carnaval Santista”. No entanto, a escola de samba não chega a explicar no ofício quais regras a instituição não compactua.

O documento diz que todos os compromissos firmados quanto à prestação de contas do Carnaval 2023 serão cumpridos dentro do prazo estipulado. Por fim, a presidente da escola deseja sorte e sucesso aos que ficaram.

“Que possam preparar um carnaval para 2024 com a grandeza que a Cidade de Santos merece, regado de homens honestos, justos e imparciais, voltados a um único objetivo, o engrandecimento desta linda festa popular em nossa Cidade”.

Fundado em 13 de maio de 2011, o Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Mãos Entrelaçadas é do bairro Rádio Clube e sua melhor colocação nesses quase 12 anos de atuação foi em 2019, quando foi Campeã do Grupo de Acesso.

No carnaval de 2023, a Mãos Entrelaçadas se apresentou pelo Grupo Especial com o enredo “Uma Viagem Encantada pelo Brasil”. Porém, como terminou com 170,6 pontos ao final da apuração das notas e caiu para o Grupo de Acesso.

