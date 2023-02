Escola de Samba Unidos da Vila Alemã é a campeã do carnaval de Rio Claro

A escola Samuca ficou em segundo lugar com a diferença de apenas um décimo. Desfile das campeãs ocorre na terça-feira (21), às 19h, na Avenida Brasil. Escolas de Samba de Rio Claro na 1ª noite de desfile, após seis anos de suspensão

Secretaria Municipal de Comunicação de Rio Claro/Divulgação

Após 23 anos, com 179,4 pontos, a escola de samba Unidos da Vila Alemã (UVA) volta a ser a grande campeã do carnaval de Rio Claro. A apuração das notas e o anúncio da grande vencedora de 2023 foi feita no início da tarde desta segunda-feira (20).

Depois de seis anos sem a festa na passarela, quatro escolas de samba desfilaram em duas noites e disputavam o título. A escola Samuca ficou em segundo lugar com a diferença de apenas um décimo. (Veja abaixo a classificação geral.)

1º dia de desfile das Escolas de Samba de Rio Claro

Com o samba enredo “Faça-se Luz: a UVA em uma explosão de cores”, de Betinho do Cavaco, a UVA sambou na avenida na 1ª noite de desfile com sete alas, três carros alegóricos e um tripé.

Os 315 componentes e 41 membros da harmonia se destacaram na passarela com o colorido que a escola apresentou nas fantasias e alegorias.

O desfile das campeãs ocorre na terça-feira (21), às 19h30, na Avenida Brasil.

Classificação geral

UVA – 179,4 pontos

Samuca – 179,3 pontos

A Casamba – 178,9 pontos

Grasifs – 177,2 pontos

1º dia de desfile das Escolas de Samba de Rio Claro

Samba-enredo da UVA

(Surgiu, surgiu)

Surgiu um raio de luz e o céu brilhou

Meu pavilhão iluminou

Sou UVA, sou raça, guerreiro da massa, eu sou assim

Sou verde e branco até o fim

Explodiu… e a criação do mundo se deu

Clareou… Deus ordenou ‘Faça-se Luz’

Um mistério que fascina

Faz estrelas cintilantes brilhar

Fantástica transformação tornou o invisível em cor

E a minha Vila Alemã num show de cortes, tonalidades

Sombras, contrastes num desfile genial

Vem pra sacudir, colorindo nosso carnacal

Sobre a tela a expressão em cor

Esculturas e obras em notas musicais

Na melodia da canção

Bate mais forte o meu coração

Trevas, que a luz veio iluminar

Colorir e modificar, transformar choro em risos (risos)

E nessa noite vamos viajar

Nos divertir, criar, sonhar

Pintar a passarela de felicidade

Cantar pra ser feliz, simplesmente a mais feliz

