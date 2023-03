Escola em Ribeirão Preto oferece cursos gratuitos de qualificação profissional; veja com se inscrever

Unidade Doutor Celso Charuri tem 90 vagas em cinco áreas. Inscrições se encerram na sexta-feira (3). Escola Celso Charuri abre inscrições para qualificação gratuita em Ribeirão Preto

A Escola Doutor Celso Charuri está com 90 vagas gratuitas abertas para quem deseja se profissionalizar em Ribeirão Preto (SP). As inscrições vão até sexta-feira (3).

Os cursos disponíveis são para eletricista, torneiro mecânico, costureiro eclético, informática básica e pedreiro, tanto para adultos quanto adolescentes.

Quais são os requisitos das vagas?

Para o curso de eletricista é necessário ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo. São 32 vagas disponíveis.

Para torneiro mecânico, precisa ter a partir de 16 anos e ensino fundamental completo. São 19 vagas, dez para a parte da noite e nove para a tarde.

Para as 11 vagas de costureiro eclético basta ter a partir de 14 anos e ensino fundamental completo.

No curso de informática básica é necessário ter a partir de 16 anos e ensino fundamental completo. São 12 vagas disponíveis.

Para quem deseja fazer o curso de pedreiro, são 16 vagas disponíveis para quem tem a partir de 18 anos e ensino fundamental completo.

Como posso me inscrever?

Os interessados devem comparecer na sede da escola, localizada na Avenida Luiz Galvão César, 273, no Planalto Verde, e apresentar comprovante de residência, RG e comprovante de escolaridade.

Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos responsáveis.

Mais informações estão disponíveis pelos telefones (16) 3639-9607 e (16) 3975-2080.

