Escola Municipal Carlos Braga vira polo educacional por queda no número de matrículas e cortes financeiros, em Presidente Prudente

Segundo publicação do Diário Oficial Eletrônico, as aulas devem continuar normalmente na unidade de Ameliópolis, porém a administração será destinada a Escola Municipal Carlos Alberto de Arruda Campos, em Eneida. Escola Municipal Doutor Carlos Braga, localizada no distrito de Ameliópolis, em Presidente Prudente (SP)

A Escola Municipal Doutor Carlos Braga, localizada no distrito de Ameliópolis, suspendeu as atividades administrativas, em Presidente Prudente (SP). De acordo com o documento publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) nesta segunda-feira (6), as aulas devem continuar normalmente na unidade, porém a mesma será administrada pela Escola Municipal Carlos Alberto de Arruda Campos, em Eneida.

Ainda conforme o DOE, com a destinação das atividades administrativas, a escola passará a se chamar “Pólo de Atividades Educacionais Carlos Braga”. Desta forma, a antiga unidade escolar torna-se um anexo da Escola Municipal Carlos Alberto de Arruda Campos.

A decisão da suspensão administrativa na Carlos Braga foi baseada na queda do número de matrículas nos últimos anos letivos e na racionalização dos recursos públicos.

Desta forma, serão mantidos no novo anexo e ficará sob responsabilidade da direção da Escola Carlos Alberto Arruda Campos:

Classes vinculadas;

Bens patrimoniais da EM Carlos Braga; e

Arquivos documentais da EM Carlos Braga.

Escola Municipal Carlos Alberto de Arruda Campos, localizada no distrito de Eneida, em Presidente Prudente (SP)

Em nota enviada ao g1, a Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria de Educação, informou que não houve modificação na rotina de aulas dos alunos da E.M. Carlos Braga, de Ameliópolis, que seguem frequentando a unidade normalmente.

“O decreto de hoje trata sobre a migração da gestão da escola para a EM Carlos Alberto Arruda Campos. Dessa forma, a EM Carlos Braga passa a ser vinculada à EM Carlos Alberto Arruda Campos, otimizando a gestão das unidades”, concluiu a nota.

