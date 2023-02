Escola municipal de Mogi das Cruzes acolhe pessoas desabrigadas após alagamentos

Moradores do distrito de Jundiapeba protestaram na quarta-feira por melhorias de infraestrutura no local. De acordo com Torcini, uma das reivindicações apresentadas pelos moradores foram abrigo após os estragos pelas chuvas. Pessoas desabrigadas após alagamentos no Jardim Oropó são acolhidas em escola de Mogi

Uma manifestação com a queima de pneus interditou a Avenida Japão, em Mogi das Cruzes, no fim da tarde de quarta-feira (1º). Entre as reclamações, a população pedia o auxílio da prefeitura nas áreas alagadas dos bairros da região do distrito de Jundiapeba e medidas para evitar novos alagamentos.

Ainda na noite de quarta, uma equipe da Prefeitura foi até o local da manifestação e conversou com uma comissão de moradores para discutir as medidas que seriam tomadas.

Em uma escola no bairro do Oropó, 15 pessoas desabrigadas por causa das chuvas foram acolhidas. Segundo Alisson Torcini, agente-coordenador da sala de situação da Prefeitura de Mogi, afirma que desde a quarta-feira equipes foram direcionados ao local para atender as famílias.

“Através da Secretaria de Infraestrutura como detectamos o problema, o prefeito solicitou que toda a equipe viesse para o local assistir a todas as famílias que estavam passando por esse momento e essa dificuldade”.

De acordo com Torcini, uma das reivindicações apresentadas pelos moradores foram os estragos causados pelas chuvas. “A população fez uma paralisação. Dentro dessa paralisação, eles reivindicaram a abertura das escolas devido a eles não terem condições, devido à água, e também a falta de alimentação. Abrimos a escola através da Secretaria de Educação e a Assistência Social deu todos os aparatos de alimento, cobertor, colchão, toda a assistência que teria que ser feito pra população foi prestado pela nossa gestão”.

“Hoje a Secretaria de Infraestrutura ela continuou os trabalhos intenso desde as primeiras horas do dia juntamente com a Secretaria, da nossa secretária Celeste que faz a ação social, conjunto também com a Secretaria da Defesa que tá entrando em todas as casas pra entender o escoamento da água, qual a gravidade de cada casa pra gente trazer o mais rápido uma resposta pra população”.

“Nós fizemos o contato já com o governo estadual, já tem uma licitação que já tá em andamento, pra que nesse semestre, até o final do semestre, a gente já venha trazer uma solução pra população, pra que a gente não venha houver esse tipo de situação aqui para os moradores”.

Torcini também explicou as ações que o Projeto Verão está realizando em Mogi. “O Projeto Verão ele vem, novamente, pra cuidar disso, pra assistir. Não só o Orópo, essa região, mas como toda a cidade. Além da nossa extensão ser muito grande, esse Projeto Verão trata e vai cuidar de todas as demandas que vierem a acontecer aqui no município de Mogi”.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

valipomponi