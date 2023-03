Escola municipal de Regente Feijó retoma atividades após assassinato da professora Eliana Pereira Neves

Vítima, de 52 anos, foi encontrada carbonizada no porta-malas de um carro, nesta terça-feira (28), no bairro São Sebastião, na zona rural do município. Escola onde professora que foi encontrada carbonizada trabalhava retoma às atividades

A Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Augusto César Pires, de Regente Feijó (SP), retomou as atividades nesta quinta-feira (30) após o corpo de uma das professoras ser encontrado carbonizado no porta-malas de um carro, na última terça-feira (28).

Na unidade, pais, alunos e funcionários ainda estavam abalados com a notícia do assassinato da educadora. Além disso, a psicóloga Michelly Rocha iniciou um trabalho de acolhimento logo na entrada dos estudantes.

“É o trabalho de acolhimento. Vivenciar o luto é importante nesse momento. A gente precisa entender, cada um leva a dor de uma forma. Cada um tem uma sensibilidade e a gente precisa entender”, enfatizou a profissional.

A diretora da unidade educacional, Alcione Andrade, ressaltou que o apoio psicológico era essencial para saber como lidar com as crianças e para saber o que falar em um momento difícil como esse.

Eliana trabalhou por 31 anos na rede de ensino municipal de Regente Feijó e estava a 21 anos lecionando na EMEI Augusto César Pires. A professora Lucilene Udenal Rosa disse à TV Fronteira que a situação é difícil e o coração estava muito dolorido.

“Ela era uma professora maravilhosa. A gente trabalhou na mesma escola há mais de 20 anos e ela era muito dedicada. Uma pessoa maravilhosa, carinhosa com os alunos. Muito responsável”, relatou a educadora.

Antes do início das aulas, todos se reuniram no pátio da escola para uma homenagem à professora vítima do crime brutal e o momento foi marcado por música, oração e um minuto de silêncio.

“A gente sabia que não seria fácil esse momento, mas ela vai ser a nossa intercessora. Vai estar intercedendo por nós lá de cima e a gente vai conseguir. Ela era uma calmaria, sempre muito tranquila, quietinha, falava pouco mas de um coração gigante”, finalizou Alcione.

O caso

Conforme o delegado responsável pelo caso, Airton Roberto Guelfi, a Polícia Militar recebeu um chamado de um produtor rural, no início da noite, alegando que um veículo estava pegando fogo em meio à uma plantação de soja.

Os policiais foram até o local e pela placa do veículo conseguiram identificar que o proprietário era morador de Regente Feijó. A Polícia Civil foi acionada e, enquanto se deslocavam, a PM já havia feito contato com os familiares.

No local, os agentes encontraram alguns familiares e iniciaram uma conversa para tentar entender o que poderia ter acontecido.

“Durante a entrevista, o que chamou a atenção foi um possível envolvimento da proprietária do veículo com um homem de Regente Feijó. Nós identificamos, com os familiares, a residência desse cidadão e, imediatamente, a gente se deslocou até essa residência”, relatou Guelfi.

Na casa do suspeito, ele foi questionado sobre esse relacionamento com a vítima e permitiu a entrada dos policiais.

“No interior da casa, onde havia um pouco mais de luz, identificamos no braço dele algumas queimaduras que já remetiam a ideia, justamente, do incêndio do veículo, o que chamou atenção”, enfatizou o delegado.

Além disso, os policiais verificaram outras inconsistências em relação a versão dada pelo homem, como por exemplo, ele afirmou que ficou das 9h às 15h andando de bicicleta, porém, a Polícia Civil verificou que o objeto continha teias de aranha que davam indícios que não saía do lugar há um tempo.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia e, durante o interrogatório, o delegado apresentou todas as informações coletadas com testemunhas e perícias e o questionou sobre os fatos.

“Ele acabou confessando indiretamente que estava com ela no local. A única coisa que ele alega é que ela mesmo que buscou a morte. Ele alega que ela se matou através do fogo. A versão é basicamente essa, que ele estava no local e viu o carro pegando fogo e que, diante do pedido da vítima que queria se matar, ele se virou e foi embora”, afirmou Guelfi.

Na residência, a Polícia Civil também localizou uma medida protetiva expedida por um juiz de São Paulo (SP), que proíbe ele de manter contato com a ex-esposa.

Não há evidências de que ele tenha recebido ajuda para cometer o crime.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame de DNA para confirmar a identidade da mulher.

O idoso foi preso por homicídio triplamente qualificado com o uso de fogo, impossibilidade de resistência da vítima e feminicídio, além de ocultação de cadáver. Ele passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, onde permaneceu preso, e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisório (CDP) de Caiuá (SP).

