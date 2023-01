Escola Técnica de Empreendedorismo abre inscrições para cursos gratuitos em Arujá

Lista completa está disponível no site da Prefeitura, onde deve ser feita primeira etapa da inscrição. A Escola Técnica Municipal de Empreendedorismo 4.0 de Arujá está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação. A lista completa de capacitações está disponível no site da Prefeitura, onde deve ser realizada a primeira etapa da inscrição.

A unidade oferece cursos como Excel Básico/Avançado, Operador de Computador, Power BI, Auto CAD 2D, Redes de Computadores – Implantação de Redes Locais, Montagem e manutenção de microcomputadores, Implantação de serviços de inteligência artificial em nuvem e Auto CAD 3D.

A escola é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e fica localizada na Avenida João Manoel, 393, Centro. Para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp (11) 4651-5672.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano