Escola técnica de máquinas agrícolas abre vagas para cursos em Porto Velho

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) abriu inscrições para os cursos de motores a diesel, ajustador mecânico e manutenção de máquinas agrícolas na Escola Técnica de Máquinas Agrícolas, em Porto Velho.

Os interessados podem se inscrever até 16 de março, pelo site do Idep (clique aqui). Para se inscrever o candidato deve ter 16 anos ou mais e ter concluído o ensino fundamental.

De acordo com o Governo de Rondônia, o curso de mecânico de motores a diesel ensinará a realizar desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel, além de ajudar a identificar as falhas.

No curso de manutenção de máquinas agrícolas, os estudantes irão aprender a executar um plano de manutenção de motores agrícolas de ciclo diesel, planejar e implementar plano de manutenção preventiva e corretiva de máquinas agrícolas.

As aulas devem acontecer na sede do Idep, na Avenida Tiradentes, Bairro Industrial, em Porto Velho.

