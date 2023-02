Escola União da Ilha da Magia é campeã do carnaval 2023 de Florianópolis

Apuração foi realizada na tarde desta segunda-feira (20) na Passarela Nego Quirido. Disputa foi acirrada contra a Consulado, segunda colocada. União Ilha da Magina no Carnaval 2023 de Florianópolis

Complexo Nego Quirido/ Divulgação

A escola de samba União da Ilha da Magia foi consagrada a campeã do Carnaval 2023 de Florianópolis. A apuração foi realizada na tarde desta segunda-feira (20) na Passarela Nego Quirido.

Com o samba-enredo “Ô mané, que festa é essa? É o Dazaranha mostrando ao mundo que um dia lindo a gente faz!”, a escola abordou no desfile a história da banda manezinha, passando pelas fases do grupo, que comemora 30 anos de trajetória.

Essa é a terceira vez que a União da Ilha da Magia, da Lagoa da Conceição, conquista o título. Neste ano, todas as escolas competiram dentro de apenas um grupo.

Saiba os blocos que vão animar a terça-feira de carnaval em Florianópolis

“Meu coração está calmo, feliz, alegre. Com sensação de dever cumprido. Com vontade de ir para a Lagoa comemorar”, comemorou Mariana Silverio , da diretoria da União Da Ilha da Magia, após a vitória.

Disputa acirrada

A contagem dos nove quesitos começou às 16h30 e encerrou às 18h. A União da Ilha da Magia foi consagrada como campeã após uma disputa acirrada com a Consulado, segunda colocada.

As duas escolas ficaram empatadas no somatório dos nove quesitos e foi necessário recorrer ao critério de desempate. Com melhor desempenho no item alegoria, a União conquistou seu terceiro título. Em terceiro lugar, ficou a Acadêmicos do Sul da Ilha (veja abaixo).

Confira a colocação de cada escola

União da Ilha – 269,2 pontos

Consulado – 269,2

Acadêmicos do Sul da Ilha – 268,2

Copa Lord – 266,7

Protegidos – 266,7

Coloninha – 266,7

Dascuia – 266,2

Império Vermelho e Branco – 263,7

Jardim das Palmeiras – 262,4

Nação Guarani – 262

União da Ilha da Magia comemora tricampeonato em 2023

Tiago Ghizoni/ NSC

Integrantes da escola União da Ilha da Magia comemoram tricampeonato

Tiago Ghizoni/ NSC

Comemoração após vitória da União da Ilha da Magia

Tiago Ghizoni/ NSC

Desfile

O tradicional desfile na Capital após dois anos de pausa por conta da pandemia ocorreu no sábado (18), na Passarela Nego Quirido, no Centro. Cada uma das 10 escolas tiveram cerca de uma hora para atravessar a avenida. O evento terminou perto das 6h de domingo (19).

A primeira a entrar na passarela foi a Jardim das Palmeiras, de São José. Atrás vieram Império Vermelho e Branco, do bairro Pantanal, Acadêmicos Sul da Ilha (Tapera), Nação Guarani (Palhoça), União da Ilha da Magia (Lagoa da Conceição), Protegidos da Princesa (Centro), Dascuia (Centro), Consulado do Samba (Saco dos Limões), Unidos da Coloninha (Coloninha) e Copa Lord (Centro) — que encerrou o desfile.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Ufficio Stampa