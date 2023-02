Escolas de samba de Natal desfilam a partir desta sexta-feira (24); veja programação

Cortejo das Tribos e desfile das escolas do Grupo de Acesso e do Grupo B abrem programação que segue até o sábado (25), na Avenida Duque de Caxias, na Ribeira. Águia Dourada foi a campeão do carnaval de Natal em 2020

O carnaval de Natal ainda não acabou, e, nesta sexta-feira (24) e sábado (25), haverá o tradicional desfile das escolas de samba e tribos de índios. A Avenida Duque de Caxias, no bairro da Ribeira, recebe a Passarela do Samba e também terá estrutura de arquibancada para o público, além de espaço reservado para os jurados que vão escolher os vencedores do carnaval 2023.

Confira a página especial do carnaval 2023 no RN

Avenida Duque de Caxias tem alteração no trânsito para desfile das escolas de samba de Natal

O desfile tem início previsto para as 18h desta sexta-feira, com o Cortejo das Tribos (não competitivo) e, na sequência, as escolas do Grupo de Acesso e do Grupo B.

No sábado (25), também a partir das 18h, a programação tem o Cortejo das Tribos e o desfile das escolas do Grupo A – Batuque Ancestral, Acadêmicos do Morro, Malandros do Samba, Balanço do Morro e Águia Dourada.

Participam do cortejo as tribos Gaviões Amarelo, Apache, Mobralino Mapabu, Tabajara e Tupi Guarani.

A Águia Dourada foi a campeã da última edição do carnaval, em 2020. Foi o primeiro título da escola, que agora busca o bicampeonato.

A prefeitura do Natal disponibiliza auxílio financeiro através de seleção pública para as escolas do Grupo A (R$ 30 mil cada), Grupo B (R$ 20 mil cada) e de Acesso (R$ 10 mil cada). Também é oferecida premiação de R$ 50 mil a R$ 15 mil no Grupo A; e de R$ 35 mil a R$ 10 mil para o Grupo B.

Premiação do Grupo A

1º lugar – R$ 50 mil

2º lugar – R$ 40 mil

3º lugar – R$ 30 mil

4º lugar – R$ 15 mil

Polo Ribeira – Escolas de Samba

Sexta-feira (24)

18h – Desfile das Tribos de Índios

19h – Desfile do Grupo de Acesso (Em Cima da Hora)

20h – Desfile do Grupo B (Confiança no Samba, Império do Vale, Grande Rio do Norte, Imperatriz Alecrinense e Asas de Ouro)

Sábado (25)

18h – Cortejo Tribo de Índios (Gaviões Amarelo, Apache, Mobrauno Mapabu, Tabajara e Tupi Guarani)

20h – Desfile do Grupo A (Batuque Ancestral, Acadêmicos do Morro, Malandros do Samba, Balanço do Morro e Águia Dourada)

