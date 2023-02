escolas-de-samba-do-grupo-de-acesso-abrem-a-primeira-noite-de-desfiles-do-carnaval-santista

Quatro escolas desfilaram pela Passarela do Samba Dráusio da Cruz nesta sexta-feira (10) . Público estava empolgado por participar da festa após dois anos sem desfile

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

O Grupo de Acesso abriu o Desfile das Escolas de Samba de Santos, na noite de sexta-feira (10), após a Corte Carnavalesca realizar o tradicional batismo do sambódromo. Fazem parte deste time o rei momo Israel Barbosa do Rosário; a rainha Érika Cristina da Silva e a princesa Stefany Romualdo.

As quatro agremiações que lutam para desfilar na elite em 2024 e que já se apresentaram foram: Dragões do Castelo, Unidos da Zona Noroeste, Bandeirantes do Saboó, Vila Mathias. Na sequência, já invadindo o sábado (11), outras quatro escolas do Grupo Especial tomaram conta da Passarela Dráusio da Cruz, no bairro Zona Noroeste.

Neste sábado mais oito agremiações vão desfilar. Mais uma vez o eventos será aberto pelo Grupo de Acesso, com Padre Paulo, Império da Vila e Imperatriz Alvinegra. Depois, invadindo o domingo (12), cinco escolas da elite vão à avenida, são elas: Sangue Jovem, Unidos dos Morros, Real Mocidade, Independência e União Imperial.

Desfile das escolas de samba de Santos alteram trânsito na Zona Noroeste; confira os bloqueios

Carnaval 2023: onde assistir aos desfiles das escolas de samba de Santos; g1 e TV Tribuna transmitem ao vivo

Dragões do Castelo

Dragões do Castelo foi a primeira escola a pisar na passarela após dois anos sem desfiles na cidade

Marcelo Martins/Prefeitura de Santos

A primeira escola a pisar na avenida foi a Dragões do Castelo, pelo Grupo de Acesso. Com as cores vermelha, preta e branca, os 750 integrantes, em dez alas, que animaram o público com o enredo ”Tempo – O Alimentador de Sonhos’.

Unidos da Zona Noroeste

Unidos da Zona Noroeste trouxe ao carnaval santista um enredo que pregou o respeito às minorias

Daniela Rucio

Com 12 alas e 600 componentes, a Unidos da Zona Noroeste trouxe ao Carnaval santista um enredo que pregou o respeito às minorias. Essa foi a segunda escola a desfilar e apresentou o enredo “Meu Galo Pede Respeito! E Diz não à Intolerância e ao Preconceito”.

Bandeirantes do Saboó

Bandeirantes do Saboó com o destaque do carro abre-alas

Daniela Rucio

A terceira agremiação a entrar no sambódromo foi a Bandeirantes do Saboó, com 400 integrantes e 10 alas. Com o enredo sobre a história do orixá Ogum, representado pela figura de um guerreiro. O destaque foi o carro abre-alas, que trouxe a imagem do orixá.

Vila Mathias

Vila Mathias trouxe o clima afrorreligioso para a passarela do samba

Daniela Rucio

Na sequência entrou na avenida a quarta escola do grupo de acesso. A Vila Mathias trouxe o clima afrorreligioso e o enredo deste ano foi “Quem me Protege não Dorme”. Seus 800 integrantes, distribuídos em 15 alas, retratavam a força, os guardiões e a magia.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

a

Ufficio Stampa