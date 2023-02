Escolas de samba do Grupo Especial dão show no último dia do carnaval santista

Cinco escolas passaram pela Passarela Dráusio da Cruz entre a noite de sábado (11) e a madrugada de domingo (12). Cinco escolas de samba do Grupo Especial desfilaram na Passarela Dráusio da Cruz neste sábado (11)

A última noite de desfiles do Carnaval de Santos, no litoral de são Paulo, contou com as apresentações de cinco escolas do Grupo Especial. As agremiações que atravessaram a Passarela Dráusio da Cruz entre sábado (11) e domingo (12) deram um show e garantiram a diversão do público presente até o final da festa. Neste ano, o evento foi todo transmitido ao vivo pelo g1 e TV Tribuna, emissora afiliada da Rede Globo.

O evento é organizado pela Liga Independente Cultural das Escolas de Samba de Santos (Licess) com apoio da Secretaria de Cultura (Secult). A apuração dos desfiles das escolas de samba do Santos Carnaval 2023 acontecerá na terça-feira (14). A contagem dos votos poderá ser acompanhada apenas por representantes das agremiações e imprensa, ao meio-dia, no Teatro Municipal Braz Cubas.

Sangue Jovem

A escola que prestou uma homenagem a Solange Cruz Bichara levou para a avenida a união do samba e da religiosidade

A Sangue Jovem, Campeã do Grupo de Acesso em 2020, foi a primeira do Grupo Especial a pisar na avenida na última noite de desfiles. A escola, composta por 1.100 integrantes e 16 alas, homenageou Solange Cruz Bichara, presidente há duas décadas da Mocidade Alegre, uma das mais tradicionais agremiações de samba paulistana.

O presidente da escola Fabio Przygoda disse que a agremiação estava emocionada e feliz. “Essa homenagem foi para todas as mulheres, para mostrar o quanto elas são importantes. Foi lindo e elas merecem muito”.

Unidos dos Morros

Comissão de frente da Unidos dos Morros contou com bailarinas do Ballet da Cidade de Santos

A escola contou a trajetória do empresário Armênio Mendes com o enredo ‘Desce o Morro Construindo História: Armênio Mendes, o Empreendedor de Sonhos’. A Unidos dos Morros que atravessou a passarela com 1.100 componente e 12 alas foi a última agremiação a ser campeã, em 2020, antes da interrupção do evento por conta da pandemia.

Paulo Mendes, filho de Armênio, ressaltou ter convidado alguns parentes para a festa, para essa tradição brasileira que exaltou o homem e empreendedor nascido em Portugal, mas que escolher viver em Santos. “Trouxe para a avenida diversos portugueses e familiares para prestar essa homenagem. Meu pai escolheu Santos como a terra dele. Sei da importância que ele tem”, disse ele.

Real mocidade

Ala da escola contou sobre a chegada dos imigrantes ao litoral de São Paulo

A Real Mocidade entrou no sambódromo para contar sobre a chegada dos imigrantes ao litoral de São Paulo, a criação do Porto e a fé em Iemanjá. A escola levou à avenida 1.200 foliões, em 15 alas, para desfilar o enredo ‘Crônica Caiçara: Um Porto de Fé, Esperança e Progresso”.

De acordo com o presidente da escola Edson Ferreira o desfile foi com muito sacrifício, mas gratificante. “Mais uma vez eu estou agradecido a todos que acreditaram na nossa escola. Podem ter certeza que será uma das melhores escolas que passaram na avenida”.

Mocidade Independência

O enredo da escola foi uma homenagem ao Chico Anysio

‘Chico Anysio – A Arte de Fazer Sorrir’ foi o enredo da Mocidade Independência, que contou com 1.200 componente em 14 alas na passarela. A escola contou a história do humorista e dos personagens criados por ele, que tanto deram alegrias ao público.

O presidente da agremiação Severino Batista contou que a escola fez história nesse carnaval. “A mocidade apresentou o que se propôs a fazer. Foi um belíssimo desfile e vamos lutar pelo título”, disse.

União Imperial

A agremiação foi vice-campeã em 2020 e fechou o desfile com um enredo que abordou a alma e a cultura nordestina

A agremiação fechou o desfile do Grupo Especial. A alma e a cultura nordestinas foram retratadas pela escola Vice-campeã do Carnaval de 2020. Com o enredo ‘Se Avexe não! O Marapé É Cabra da Peste, no Meu Carnaval Made in Nordeste’, a União entrou na Passarela Dráusio da Cruz com 1.200 componentes distribuídos em 13 alas. A narrativa teve base o mandacaru e a sua simbologia.

De acordo com o presidente da escola Duílio de Paula o desfile foi maravilhoso. “Nós empolgamos o público. Viemos com brilho no olhar e animação. Levantamos a arquibancada e nosso time que desfilou. Estamos confiantes”, disse ele.

