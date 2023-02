escolas-de-samba-do-grupo-especial-emocionam-na-volta-dos-desfiles-do-carnaval-santista

Os dois anos de espera pela volta dos desfiles em Santos (SP) foram compensados com muita garra e empolgação por parte de quem desfilou e assistiu ao evento, que na primeira noite teve as apresentações das seguintes agremiações da elite: Brasil, Amazonense, X-9 e Mãos Entrelaçadas. Escolas do acesso e Grupo Especial voltaram à Passarela do Samba Dráusio da Cruz após dois anos e deram um show

A primeira noite do Desfile Oficial das Escolas de Samba de Santos, no litoral de São Paulo, nesta sexta-feira (14), foi marcada por muita emoção, não só pela folia na avenida, mas pela volta do evento, que não foi realizado nos últimos dois anos devido à pandemia. Na Passarela do Samba Dráusio da Cruz, agremiações do acesso abriram a festa que foi coroada com os sambas enredos de quatro escolas do Grupo Especial: Brasil, Amazonense, X-9 e Mãos Entrelaçadas.

A arquibancada estava lotada e, mesmo que não pôde comparecer ao evento, que está com ingressos esgotados, acompanhou ao vivo o carnaval santista pelo g1 e TV Tribuna, emissora afiliada da Rede Globo. Neste sábado (11), a transmissão do último dia de desfiles começará após ‘o BBB 23’ com a exibição de mais cinco escolas da elite: Sangue Jovem, Unidos dos Morros, Real Mocidade, Independência e União Imperial.

O evento é organizado pela Liga Independente Cultural das Escolas de Samba de Santos (Licess) com apoio da Secretaria de Cultura (Secult). Este é o sexto ano em que os desfiles das escolas ocorrem uma semana antes do carnaval atendendo à solicitação da Liga.

Na primeira noite de desfiles, as agremiações do Grupo de Acesso começaram a se apresentar a partir das 20h, com Dragões do Castelo, Unidos da Zona Noroeste, Bandeirantes do Saboó e Vila Mathias. Por volta das 23h, entraram na avenida as agremiações do Grupo Especial. Neste sábado, mais uma vez as escolas de acesso darão início às atividades, com Padre Paulo, Império da Vila e Imperatriz Alvinegra.

Brasil abre o desfile

Agremiação da Brasil apostou no resgate dos grandes carnavais, abusando da garra e tradição

A escola Brasil abriu o desfile com o enredo ‘Meu nome é Brasil, meu sobrenome é vitória. Delirei, afinal é Carnaval!’. A agremiação apostou no resgate dos grandes carnavais, abusando da garra e tradição no retorno à elite da folia santista.

De acordo com a presidente da escola, Sandra Franco, a escola mostrou o resultado de um trabalho em equipe. “Minha expectativa está muito positiva. Entramos em paz, amor e alegria. Foi impecável”, disse ela.

Amazonense

Escola apostou no enredo sobre os 50 anos de escola

Em seguida, a agremiação Amazonense entrou com enredo em comemoração aos 50 anos de escola. Com o enredo ‘Mocidade Amazonense, 50 Anos de uma História de Amor e Tradição’, a escola buscou surpreender o público com a presença dos três fundadores, que estão vivos.

O fundador da escola, Judenir Nunes, comemorou o desfile e disse que todos fizeram sua parte com muita garra na avenida. “Para nós foi um sucesso. São 50 anos de glória e esse carnaval levantou a galera. Nós fizemos a nossa parte”, finalizou.

X-9

A escola x-9 falou sobre a proteção de São Jorge na avenida

A escola X-9 foi a terceira agremiação a desfilar na Passarela do Samba e falou sobre a proteção de São Jorge, com o enredo: ‘Eu Andarei Vestido e Armado com Suas Armas! Salve Jorge’. A agremiação apostou no santo guerreiro para levar garra na avenida.

Segundo o Vice-presidente, Caio Nunes, a escola surpreendeu e todos os integrantes estavam alinhados. “Fizemos um desfile esplendoroso. A X-9 fez a parte dela e eu tenho certeza que vem coisa boa por ai”, falou ele.

Mãos Entrelaçadas

A escola Mãos Entrelaçadas trouxe o Brasil com a representação de festas e da literatura

Fechando a noite de desfiles do Grupo Especial, a escola Mãos Entrelaçadas entrou na Passarela do Samba apresentando o Brasil através de representações de festas e da literatura. Com o enredo ‘Uma Viagem Encantada pelo Brasil’, os carnavalescos apostaram na cultura popular.

O mestre da bateria, Belo Cabelo, contou que foi um desfile de superação. “Foram muitos desafios até chegar aqui. Nossa escola fez tudo na raça e conseguimos. Foi muito bom e conseguimos o melhor”, disse ele.

Apuração

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Santos Carnaval 2023 acontecerá na terça-feira (14), a partir do meio-dia, no Teatro Municipal Braz Cubas. A contagem dos votos é aberta apenas para os representantes das agremiações e à imprensa.

