Escolas de samba e blocos de rua realizam ensaios para o Carnaval de Itanhaém; confira a programação

A cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo, está em clima de folia com os ensaios técnicos das escolas de samba e blocos carnavalescos, que acontecem em diferentes regiões da cidade.

Os eventos são uma prévia do que os foliões encontrarão durante a programação de Carnaval, que inicia no sábado (11), com o desfile das escolas de samba, na Avenida Presidente Vargas, na Orla do Centro.

Nesta quarta-feira (8), a escola de samba Beija-Flor de Itanhaém terá ensaio a partir das 19h, na Praça Vitória, no Gaivota. Já a preparação da Marechal Rondon será na quinta-feira (9), às 20h30, em frente ao Banco de Alimentos, na Rua Urcezino Ferreira, 4, na Boca da Barra.

Ainda na quinta-feira, os foliões terão carnaval na quadra da União dos Amigos Independentes (UAI), que fica na Rua Edmundo Gomes Estriga, 117, no Sabaúna. O ensaio técnico acontece a partir das 19h.

No bairro Guapiranga, a folia também está garantida, na sexta-feira (10), com o ensaio da agremiação Explosão da Cesp, às 20h. A escola Unidos do Guapurá terá os ensaios abertos no domingo (12) e na quarta-feira (15), às 20h, na Praça do Guapurá.

Já do outro lado da cidade, no Campo de Futebol Unidos do Savoy, o público poderá acompanhar o ritmo do Vai Quem Quer, na quarta-feira (15) e na sexta-feira (17), a partir das 20h.

