Escolas de samba que vão participar do carnaval de Bauru são definidas; confira a lista

Prefeitura divulgou o resultado final do chamamento público aberto para os desfiles na cidade. Quatro escolas de samba e 3 blocos desfilarão neste ano. Escola de samba desfila em Bauru durante carnaval

Quatro escolas de samba e três blocos desfilarão no carnaval deste ano em Bauru (SP). A lista com os participantes foi divulgada no Diário Oficial do município neste sábado (11) após finalização do chamamento público aberto para realização do evento

O prazo de inscrição pelas escolas de samba e blocos foi até o final de janeiro e, após o resultado preliminar, aqueles que tiveram o pedido indeferido ainda puderam recorrer, até quarta-feira (8).

O evento está previsto para os dias 18 e 20 de fevereiro, na Avenida Jorge Zaiden, e a Secretaria de Cultura informou que as informações sobre a ordem de entrada de cada agremiação serão divulgadas na próxima semana.

Entre as escolas de samba, a Estação Primeiro de Agosto teve o pedido inicial deferido. As escolas Acadêmicos da Cartola, Mocidade Unida da Vila Falcão e Coroa Imperial tiveram os pedidos deferidos após a entrega das justificativas no prazo de recurso, e também estão aptas para o desfile.

Entre os blocos, o Pérola Negra e o Unidos do Jardim Petrópolis tiveram o pedido inicial deferido, e o bloco Dragões Unidos da Vila teve o pedido deferido após a entrega das justificativas no prazo de recurso, encerrado nesta semana.

Das escolas e blocos que se inscreveram no início, ficaram de fora do carnaval os blocos Estação Primavera e Estrela do Samba de Tibiriçá e as escolas de samba Tradição da Zona Leste e Tradição da Bela Vista.

Assim, as escolas de samba e blocos com os pedidos deferidos e que deverão participar do Carnaval são os seguintes.

Escolas de samba

Grêmio Recreativo Carnavalesco Estação Primeiro de Agosto

Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Cartola

Grêmio Recreativo Esportivo Sociocultural Mocidade Unida da Vila Falcão

Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade

Blocos

Instituto Cultural e Social Bloco Carnavalesco Pérola Negra

Bloco Unidos do Jardim Petrópolis

Bloco Recreativo Dragões Unidos da Vila

