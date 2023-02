Escolas do Grupo de Acesso abriram a última noite do carnaval santista sonhando com ‘promoção’ à elite

Três escolas desfilaram na Passarela Dráusio da Cruz no sábado (11). Três escolas do Grupo de Acesso desfilaram na última noite de Carnaval em Santos

A última noite de desfiles do Carnaval de Santos, no litoral de São Paulo, teve a apresentação de oito escolas de samba, sendo três delas do Grupo de Acesso, que abriram as apresentações na noite de sábado (11) de olho na ‘promoção’ à elite em 2024.

As últimas agremiações do acesso que atravessaram a Passarela Dráusio da Cruz foram: Padre Paulo, Império da Vila e Imperatriz Alvinegra.

Padre Paulo

O grupo fez menção ao culto religioso, destacando a presença do orixá Oxum.

A primeira escola a pisar na passarela, no sábado (11), foi a Padre Paulo. A escola do Estuário trouxe o enredo ‘Yalodê, um banho de axé e felicidade na folia’. Com 800 integrantes e 13 alas, a agremiação fez menção ao culto religioso ao orixá Oxum, seus preceitos cultos.

Império da Vila

Escola apostou em 100 ritmistas para apresentar ao público o enredo que abordou a fé.

Com 10 alas e 600 componentes, a Império da Vila trouxe ao carnaval santista um enredo ‘Makumba- Do culto mágico á magia do samba’. Cerca de 100 ritmistas representaram a escola nas cores azul, vermelho e branco. Essa foi a segunda escola a desfilar.

Imperatriz Alvinegra

A agremiação trouxe para a avenida o baluarte do samba santista

A terceira agremiação a entrar no sambódromo foi a Imperatriz Alvinegra. Composta por 900 integrantes, a escola homenageou um baluarte do samba santista, o Mestre Bara. O enredo da avenida foi “A Imperatriz vai te EmBara.

A apuração das escolas campeãs do carnaval santista será na terça-feira (14), a partir do meio dia.

