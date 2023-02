Enquete reconhece autores de iniciativas que contribuiram para o crescimento difusão da cultura gaúcha, divulgadas pelo Repórter Farroupilha em 2022. Escolha o “exemplo de gaúcho” 2022

Desde que acompanhei, pela internet, a entrega do troféu “Exemplo de Gaúcho” lá no rodeio do CTG Pousada dos Carreteiros, em Cotiporã, essa expressão não me saiu mais da cabeça. Tchê, “exemplo de gaúcho”! Não pode haver reconhecimento maior: ser exemplo é servir de inspiração, é multiplicar uma conduta social, uma iniciativa cultural… Quantas vezes não seguimos o exemplo de alguém, ou servimos de exemplo para quem está próximo de nós?

Então, com a devida licença do patrão Cléber Wenginowicz, resolvemos ampliar essa iniciativa criar um reconhecimento semelhante, voltado a tradicionalistas ou não, integrantes ou não de CTGs, mas quem tem em comum a defesa intransigente da nossa cultura.

Não basta discurso, cargo, aparecer em foto. É preciso “fazer acontecer”. Então, selecionei cinco iniciativas que foram notícia no blog Repórter Farroupilha e na RBS TV no ano passado, para que o público possa escolher, então, o “Exemplo de Gaúcho” de 2022.

Todos serão homenageados, mas um deles, o mais votado, terá sua história transformada em música pelos mestres compositores Gujo Teixeira e Érlon Péricles. Acredito que seja um reconhecimento capaz de eternizar quem tanto incentiva as nossas tradições.

O lançamento do projeto aconteceu neste sábado, 11, durante a entrega da homenagem “Exemplo de gaúcho” no rodeio do CTG Pousada dos Carreteiros. Lá, o reconhecimento foi dado ao laçador Jair Marques.

A enquete termina no dia 20 de fevereiro. Conheça abaixo os participantes e clique aqui para votar. Vote quantas vezes quiser!

Cintia Wiebbeling Müller, diretora da EMEF Antonio Domingos Cíceri Filho, Cruzeiro do Sul

“Dia 20, eu sou mais gaúcho”. O projeto desenvolvido na escola torna todo dia 20, dia do gaúcho, com atividades artísticas e culturais uma vez por mês, entre os alunos.

Professora Cintia

Escola de Cruzeiro do Sul celebra ‘dia do gaúcho’ no dia 20 de cada mês

Júnior Pozzobon, coordenador da 13ª Região Tradicionalista, Santa Maria

“Rodeio de Vaca Parada com vacinação contra a Pólio”. Iniciativa realizada nos dias 8 e 9 de outubro em Santa Maria uniu tradicionalismo com responsabilidade social, trazendo para o parque do CTG Sentinela da Querência equipes de saúde para imunizar as crianças.

Participantes da edição 2020 do rodeio.

Tatiane da Rosa Crestani – Coordenadora Cultural do CTG Manoel Teixeira, Tapejara.

“Oficina de respeito”. Atividades com crianças da invernada mirim e pré-mirim ensinou lições de respeito entre as crianças, em relação a colegas, idosos e pessoas com deficiência, iniciativa que será expandida este ano para as escolas municipais de Tapejara.

Tatiane

Oficina de “respeito” em Tapejara

Thiago Panciera, patrão do CTG Rincão de São Pedro, São Pedro do Sul.

“Baile Destaques do Campo”. Iniciativa reconhece o trabalho de expoentes do agronegócio do município, integrando o CTG à comunidade.

Tiago com os “Destaques do Campo”

Valentina Caetano Leite, CTG Tio Bilia, Santo Ângelo

“Cartinhas para as crianças”. Iniciativa da adolescente, atual 2ª Prenda Mirim da 3ª Região Tradicionalista, distribuiu cartinhas às crianças de escolas da cidade, convidando a conhecer o centro de tradições gaúchas no momento em que a entidade sofreu abandono de jovens por causa da pandemia. O texto das cartinhas foi originalmente publicado pelo blog Cantinho Gaúcho.

Valentina Caetano Leite

JA Repórter: tradicionalismo se reinventa para atrair público aos CTGs no RS

Confira o texto da cartinha:

Coloque teu filho em um CTG

Sabe as crianças cheias de energia, que tem pique de sobra, e os pais penam para conseguir acompanhar o ritmo? Coloque elas em um CTG (Centro de Tradições Gaúchas). Os ensaios semanais irão render a elas vários amigos. Os professores terão a difícil missão de ensinar maçanico, pezinho, xote carreirinho, entre outras danças. E depois de algumas horas de ensaio, voltarão para casa cansados e cheios de sono, ou cheio de histórias boas para contar.

Sabe os adolescentes que ficam horas trancados no quarto, mexendo no celular, quase não andam pela casa, praticamente não conversam com os pais e saem raramente para encontros com os colegas de aula? Coloque eles em um CTG. Lá eles terão vários amigos que gostam dos mesmos jogos, mas esquecerão deles durante as horas de ensaio. As conversas com pais serão mais frequentes, e os assuntos serão: uma dança nova, fandangos e festas do pijama com a galera da invernada. No tradicionalismo eles encontrarão amigos para a vida toda, e que lá, durante o ensaio, esquecerão dos problemas e o foco será dançar e encantar.

Coloque teu filho em um CTG e veja ele crescer entre pessoas que preservam valores, que respeitam o próximo, que lutam e acreditam em seus ideais. Que se orgulham da história do Estado, que sonham e carregam no peito o amor pelo Rio Grande.

Coloque teu filho em um CTG e veja ele como um artista, sempre que ele adentrar a pista para dançar. Coloque teu filho em um CTG e não se arrependa nunca de ter dado a ele a oportunidade de ter sido gaúcho de alma e coração. De ter aprendido valores morais e de levar consigo a oportunidade de fazer a diferença em um mundo tão cruel e tão desumano.

Texto original do blog Cantinho Gaúcho.

