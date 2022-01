Escort Venezia Lusso: Annunci e Mappa delle prostitute che cambiano nome con la storia

La più celebre e celebrata cortigiana dell’epoca, Veronica Franco – ritratta dal Tintoretto – intrattenne per una notte Enrico III, re di Francia, in visita a Venezia (dopodiché le sue tariffe s’impennarono) e gli regalò tre sonetti composti per l’occasione in suo onore. Il suo talento letterario è apprezzato da Benedetto Croce: «Veronica Franco merita un posto nella storia letteraria italiana, impersona veramente in una sua particolare manifestazione lo spirito del Rinascimento». Il filosofo liberale, proprietario di una rarissima edizione delle Lettere di Veronica Franco in originale, decide di ristamparle, nel 1949, sostenendo che vadano ribaltati i termini: non cortigiana che compone anche versi, ma autentica poetessa che incidentalmente è anche cortigiana.

Veronica, che nasce nel 1546 e muore nel 1591, è il top del top fra le cortigiane “oneste” (parola che, in base all’etimo latino, non significa in questo caso “virtuosa”, ma “dignitosa”, ovvero arrivata, di successo) in grado di attirare visitatori stranieri che vengono a Venezia solo per vederla, e tanto ricca da pagare tasse elevatissime (il francese Thomas Croyat scriverà che le imposte versate dalle prostitute veneziane in cambio della tolleranza sono in grado di mantenere una squadra navale). Alle cortigiane oneste – ricche, ammirate e rispettate – si contrappongono le “prostitute da lume” (così chiamate perché per farsi riconoscere accendevano una candela alla finestra) povere donne che praticavano tariffe decisamente più basse. La stessa differenza che ci può essere oggi tra una nigeriana che batte lungo un viale e una escort che si accompagna a un ricco imprenditore. Le cortigiane scelgono il cliente, non vengono scelte e in molti casi non sono obbligate a intraprendere quella strada per motivazioni puramente economiche (la stessa Franco proviene da una famiglia di buon livello, proprietaria di varie case).

Diventare cortigiana nella Venezia cinquecentesca ha una portata ben diversa, significa sottrarsi all’alternativa tra maritar e monacar, dove il matrimonio poteva rivelarsi una gabbia ben più ferrea del convento. Noi abbiamo in mente la Venezia del Settecento, libertina e priva di inibizioni, dove le ricchissime nobildonne talvolta si prostituivano per il piacere di trasgredire (accadeva anche a Parigi, dove principesse di sangue reale, di notte si travestivano da prostitute e si vendevano nei bordelli per il puro gusto di farlo); la città di due secoli prima, invece, aveva una doppia morale e le donne di buona reputazione erano praticamente segregate. Una ragazza da marito usciva di casa due volte all’anno, a Natale e Pasqua, per andare a messa, velata in modo che non si vedesse il viso e accompagnata dai maschi di casa (capito? Velata e accompagnata da un uomo, tanto per richiamare altri temi attuali). E anche una volta sposate, «i signori tappano le loro donne tra le pareti domestiche come polli nella stia», scriveva il medesimo Croyat. Il che, in ogni caso, non impediva che, uscite di casa, se ne andassero in giro a petto nudo: le gentildonne «vanno mostrando il seno, e questo sia le vecchie che le giovani», scrive un altro viaggiatore. Ovviamente anche le meretrici lo facevano e questo spiega perché Venezia fosse diventata una specie di Bangkok o di Budapest dei suoi tempi.

Fare la cortigiana significava prima di tutto poter disporre liberamente di sé, del proprio corpo e del proprio tempo, tutte cose negate anche alle gentildonne di rango più elevato. L’universo femminile veneziano era sdoppiato: da un lato le donne tappate in casa o in monastero (sposare una figlia era costosissimo e anche le famiglie più ricche difficilmente potevano permettersi più di una dote, quindi una sorella si sposava, le altre finivano monache), da un altro quelle che avevano visibilità e una maggior dose di libertà, ovvero le cortigiane. Anche al tempo si usavano le «cene eleganti»: i mariti rinchiudevano le mogli e poi si intrattenevano nei loro palazzi con le cortigiane, come testimonia un cronista dell’epoca. Il patrizio Leonardo Giustinian dà una festa «con puttane sumptuose, zerca quindici, le quali ballono e cenono lì».

Esistevano vere e proprie guide turistiche, come il Catalogo de tutte le principal et più honorate cortigiane di Venetia, stilato intorno al 1565, in cui compare anche una giovinetta (e quindi non ancora famosa) «Veronica Franca, a Santa Maria Formosa, scudi due». Il prezzo è basso: quando assurgerà nell’empireo, Veronica chiederà fino a cinquanta scudi a prestazione (lo stipendio di un medico è circa otto scudi al mese). La lista completa è di 210 cortigiane, «et chi vol haver amicitia de tute bisogna pagar scudi d’oro milleduecento», conclude ragionieristicamente il Catalogo. Non è questo l’unico esempio di elenco cortigiane dell’epoca. La tariffa delle puttane di Venegia, un poemetto satirico in versi del 1535, chiaramente ispirato da Pietro Aretino che in quel periodo viveva nella Serenissima (e che, incidentalmente, è l’autore del primo libro pornografico della storia dell’editoria, i Sonetti lussuriosi) parla della Zaffetta che non disdegna gli amori multipli e per superbia non orina nel vaso, ma a gambe aperte in mezzo alla cucina, in modo che tutti la vedano; di Elena Ballarina «puttana errante di cazzi ingorda»; della Lombarda «che d’oro e terreni/ ricca si fè con la virtù del tondo»; della Parisotta «in la sua barca s’entra per mezzo scudo» e di Polissena «che inghiotte assai e ‘l servitial non mena». Come diceva il principe di Salina? «Bisogna che tutto cambi perché nulla cambi».

MESTRE. Dati certi sulla presenza di prostitute in provincia di Venezia non ce ne sono perché da almeno due anni non c’è un monitoraggio serio dei luoghi deputati a questo fenomeno. L’ultimo risale ad alcuni anni fa e venne svolto dai servizi sociali del Comune di Venezia. Comunque sia la regola fondamentale che governa il fenomeno a livello nazionale è applicabile anche alla nostra provincia: i tre quarti della prostituzione, in questo momento, sono rappresentati dalle donne e dai trans che lavorano in casa. Quella visibile in strada, quindi, è la parte meno consistente. Come in tutte le zone turistiche il litorale veneziano è interessato alla prostituzione nei mesi estivi e in particolare tra luglio e agosto. Più stabili i valori per Mestre e la terra ferma. Mestre e terraferma. Sono state censite sulle strade della prostituzione mestrina una sessantina di persone. Mediamente ogni sera, sono in strada una trentina tra prostitute e trans. La maggiore densità di “lucciole” è presente in via Fratelli Bandiera con una media di 12-15 ragazze e alcuni trans. Sul Terraglio la pressione delle forze dell’ordine da tempo ha allontanato le ragazze spostandole soprattutto in provincia di Treviso. Già dall’anno scorso il numero di ragazze sulle strade era in diminuzione. Nel 2013 le ragazze erano 106, mentre lo scorso anno 77 e nel 2014 erano 71. Il fenomeno della prostituzione interessa principalmente giovani donne provenienti in particolare da Bulgaria, Romania, Ungheria, Cina e Albania e Nigeria. Solo quattro le italiane censite mentre i trans provengono da Equador, Perù e Colombia. L’età delle prostitute è compresa tra i 18 e i 59 anni, con un età media nella zona del Terraglio di 25 anni, nella zona di Marghera di 27 anni e nella zona di via Piave di 46 anni. I vari gruppi si sono spartiti i marciapiedi. A Marghera prevalgono le prostitute bulgare (84%); sul Terraglio le romene (61%) e le ungheresi (29%); nel Rione Piave le cinesi (55%) che sono più presenti comunque nelle case più che nelle strade. Il dato del 2015 è in linea con i dati del 2014 ma si nota un aumento di prostitute di nazionalità bulgara (passate da 31 a 40) mentre le rumene sono diminuite (da 17 a 13). Trend in linea anche nei primi cinque mesi di quest’anno. Le prostitute ungheresi sono passate da 2 a 9. Le cinesi crescono: dall’unica in attività nel 2013 si arriva alle 6 del 2015 ma erano 8 nel 2014. Ora sono ancora 6. Presenza stabile di tre lucciole anche in via Sernaglia. Si calcola poi che al chiuso a Mestre e terraferma lavorino all’incirca 180 prostitute distribuite tra appartamenti privati e i cosiddetti centri massaggio. Sesso e mare sul litorale. Jesolo e rimane la capitale del sesso sul litorale. In particolare in zona sono molto attive le donne e le trans che lavorano in appartamento. Per quanto concerne la strada si possono incontrare ragazze in via Roma Destra, mediamente sono una decina con punte di quindici. Per la gran parte si tratta di bulgare che arrivano dalle vicine città per lavoro. Di sicuro nei tre mesi estivi sono parecchie quelle che lavorano in appartamento. L’ultimo report ne indicava un centinaio. In questo caso, il rapporto un quarto in strada il resto in appartamento non vale più e il rapporto aumenta a favore della prostituzione al chiuso. Tra Musile e San Donà si possono incontrare 5-6 ragazze lungo la Triestina mentre al chiuso sono una cinquantina. Praticamente inesistente la prostituzione in strada nelle altre località turistiche, mentre quella in appartamento è meno presente rispetto a Jesolo.

