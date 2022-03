Escortplanet.eu ko? Uno dei siti per adulti più visitati in Italia con oltre 100 mila visite al giorno da poche ore non è raggiungibile

Da qualche ora il sito non è più raggiungibile, tanti sono gli utenti nella giornata di ieri che si sono collegati al sito di incontri per adulti senza successo. Ma a placare le acquate di cetonia di utenti è lo staff di Escortplanet.eu che dichiara: “un test andato a buon fine, per una vulnerabilità prevista è scontata” con questo post lo staff definisce l’attacco subito nella scorsa notte. In realtà la company ad oggi (uno dei più importanti siti italiani per incontri per adulti) Presente su Roma, Milano, Napoli, Pescara, testa la nuova tecnologia anti hacker, con una tecnologia capace di tracciare

E’ successo questa notte alle 23.45 del 28/03/22 ora italiana il sito ad oggi che conta oltre centomila visualizzazioni al giorno, non è più raggiungibile da molti utenti, che si sono chiesti cosa sia accaduto al famoso portale in queste ore. La soluzione all’enigma arriva da Johannesburg dove con un Tweet lo Staff di escort planet dicendo che si tratta di un sabotaggio monitorato: “erano mesi che aspettavamo questo attacco in cui siamo riusciti a tracciare tutte le modifiche fatte al codice” In Realtà lo staff fa sapere che il portale sarà in rete già nelle prossime ore e definisce l’attacco di scarso profilo. “prevedibile e scontato” in quanto da Un tema che rimette in discussione la sicurezza informatica dei vari siti hackerati in questi giorni in Ucraina (Anonymus, ecc) . In effetti in un articolo riportato da Repubblica (repubblica.it)

si legge in una nota “Ventotto gigabyte di informazioni finanziarie riservate del governo russo sono state rese pubbliche dagli hacker di Anonymous, a due giorni dalla violazione informatica alla Banca centrale di Russia. Dopo l’attacco informatico, il collettivo aveva annunciato che avrebbe rilasciato oltre 35mila file contenenti accordi segreti. “Nessun segreto è al sicuro. Siamo dappertutto: nel tuo palazzo, dove mangi, al tuo tavolo, nella stanza in cui dormi”, è la minaccia che Anonymous rivolge in un video a Vladimir Putin, definendolo “un bugiardo, dittatore, criminale di guerra e assassino di bambini”. Il collettivo annuncia quindi la condivisione di “centinaia di documenti appartenenti alla Banca centrale di Russia: accordi, corrispondenza, trasferimenti di denaro, patti segreti degli oligarchi, veri rapporti sull’economia tenuti lontano dal pubblico, intese commerciali con altri Paesi, dichiarazioni, informazioni dei sostenitori registrati, video conferenze di Putin e i programmi che usa”. I 28 giga di file riservati sono stati resi disponibili per il download da un membro di Anonymous, The Black Rabbit World”. Aggiunge il fondatore della piattaforma escortplanet.eu che la sicurezza è diventato un tema fondamentale per tutte le aziende online

Un martedì da dimenticare per la multi piattaforma spagnola entrata a far pare tra i migliori siti per escort . nel frattempo in queste ora si contano i danni di oltre 100. Mila utenti che si chiedono quali saranno le novità della piattaforma