Escravos alforriados só conseguiam liberdade após morte de seus senhores, apontam documentos inéditos em Araraquara

Registros recuperados em cartório da cidade mostram como eram as ‘condições’ para que o escravo tivesse a liberdade. Série do EPTV1, ‘A História Comprovada’ fala sobre o assunto. Escrituras de compra e venda de escravos em Araraquara são encontrados em cartório da cidade

Reprodução/EPTV

Assim como a escritura de compra e venda de escravizados era chancelada em papel em cartório, o mesmo acontecia com a alforria (concessão de liberdade). Em documentos inéditos do século 19 encontrados por pesquisadores e ativistas em um cartório de Araraquara (SP), essa liberdade era registrada, afinal, os escravos eram considerados propriedades privadas e tratados e negociados como tal.

O EPTV1, em parceria com o g1, iniciou a série de reportagens ‘A História Comprovada’, que fala sobre esses documentos, que deveriam ter sido queimados em 1890, por determinação do então ministro da Fazenda Rui Barbosa, após a abolição da escravidão no país. Um livro sobre o tema será lançado nesta sexta-feira (24), no Sesc Araraquara.

Compartihe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Cartas de alforria

Havia três tipos de carta de alforria: gratuita, onerosa e condicional. Esta última, a única a aparecer nos cinco livros existentes no cartório, que registraram a movimentação comercial dos escravos entre 1870 e 1887.

Aconteceu, por exemplo, no dia 7 de novembro de 1882. Abaixo está a transcrição na íntegra do que ficou acertado em cartório sobre a liberdade de Maria, Pedro, Rita:

“Proprietários: João Baptista Rodrigues e mulher.

Escravos: Maria Preta, 43 anos, natural de São Paulo. Pedro Pardo, 20 anos, solteiro, natural de São Paulo. Rita,16 anos, solteira natural de São Paulo. “De cujos escravos atento aos bons serviços prestados pelos mesmos, damos a liberdade com a condição unicamente de servir-nos durante nossa vida, e por morte nossa gozarem da mesma, sem que ninguém e qualquer dos nossos filhos, possa reclamar, por ser muito de livre e espontânea vontade, e para documento lavramos a presente carta de liberdade que vai por nós assinada, fazendo-a rogo de minha mulher por não saber escrever.”

Segundo o documento, Maria, Pedro e Rita seriam livres, mas somente após a morte de seus senhores, não entrando na herança para os filhos do casal.

Livros de um cartório de Araraquara registram a contabilidade histórica de negociação de escravos

Reprodução EPTV

LEIA MAIS:

Documentos inéditos da escravidão que deveriam ter sido queimados são recuperados após mais de 130 anos em Araraquara

A História Comprovada’: cartório registrou 208 transações de venda de escravos durante 17 anos em Araraquara; veja dados raros

VIDEOCAST: ativista e cientista social falam sobre recuperação de documentos da escravidão em Araraquara; assista a íntegra

Nos documentos inéditos de Araraquara, além desses três, foram encontrados outros nove casos de liberdade condicional. Outro exemplo ocorreu em janeiro de 1874:

“Escritura de Liberdade Condicional

Proponente: Dona Claudina Maria de Jesus

Objeto de liberdade: escrava Maria 35 de noção Local: Fazenda Duro/Ouro condição: “Somente ela goza após sua morte, devendo sempre acompanhá-la, cuja liberdade faz-lhe sem remuneração pelos seus bons serviços que se tem prestado ao longo expresso de 25 anos”.

Liberdade na teoria

Segundo a historiadora e professora Doutora do Departamento de Educação da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Claudete de Sousa Nogueira, na liberdade condicionada, os senhores davam a liberdade na teoria, pois prometiam a alforria com a condição de seus escravizados os servissem até que morressem ou que terminassem um trabalho ou uma colheita ou ainda ficassem aos seus serviços por um número determinado de anos (veja vídeo abaixo).

Professora da Unesp Claudete Nogueira fala sobre valorização da história dos escravizados

Que benevolência é essa que reconhece os “bons serviços” prestados e, mesmo assim, não concede a alforria gratuita? Ter acesso a detalhes trazidos pelos documentos descobertos amplia a compreensão e proporciona uma nova perspectiva histórica.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo