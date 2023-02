Escritor de Osvaldo Cruz lança nesta quinta-feira ‘Deus Por Testemunha – Eu Me Vingarei’, seu segundo livro de ficção

Obra é a sequência de uma trilogia que Alessandro Ferreira Costa pretende concluir em 2025. Alessandro Ferreira da Costa lança seu segundo livro nesta quinta-feira (16)

Divulgação

O escritor Alessandro Ferreira Costa, de Osvaldo Cruz (SP), lança nesta quinta-feira (16) o seu segundo livro, com o título “Deus Por Testemunha – Eu Me Vingarei” (Viseu). A obra de ficção faz parte de uma trilogia que o professor pretende concluir em 2025.

Em 2018, o escritor apresentou a primeira obra: “Deus Por Testemunha – Nunca Matei Ninguém”. A narrativa gira em torno da vida de Salomão Paturiet, um jovem órfão, herdeiro desconhecido de um milionário francês, que, além de outras tramas, também é o principal e único suspeito de uma sequência de assassinatos que não necessariamente têm ligação.

Na nova obra, que dá sequência ao livro anterior, Salomão luta para provar sua inocência de 12 assassinatos que não cometeu. Mas, dessa vez, ele não está sozinho, porém, a história traz novos inimigos. E, se encarar o Chacal, um assassino frio e calculista, já não era fácil, seus novos oponentes dificultam ainda mais seus planos de vingança.

“A ideia de lançar uma trilogia veio junto com a de não dar fim à história de Salomão no primeiro livro. Assim, o primeiro volume foi concluído com o nome de ‘Deus Por Testemunha – Nunca Matei Ninguém’. A segunda obra é bem sequencial à primeira. Esta segunda, que será lançada no dia 16, está voltada para os planos de vingança do personagem principal. Porém, o desfecho da saga será no próximo livro”, conta o escritor.

O lançamento é aberto ao público e está marcado para as 20h, no salão da Associação dos Servidores Municipais de Osvaldo Cruz (Asmoc), onde o livro poderá ser adquirido pelo valor de R$ 40.

Segundo o escritor, a expectativa deste livro é de que o leitor sinta que a história é diferente de todas as outras que ele já leu, apresentando reviravoltas que realmente o surpreendam.

“Espero que quem leia esse livro goste ao ponto de, a cada término de capítulo, tenha a curiosidade despertada para saber o que ocorrerá no próximo. Que a leitura seja algo gratificante. Que quem o leia, goste ao ponto de indicá-lo a alguém.” , destaca o autor.

O terceiro e último livro deve ser publicado em 2025, segundo o professor. A história já tem nome: “Deus Por Testemunha – Nunca Mais Matarei”.

O autor

Alessandro Ferreira da Costa é natural de Osvaldo Cruz. É professor nos ensinos fundamental II, médio e técnico, com licenciaturas em matemática (UniFAI), história (Unicesumar), geografia (Unicesumar) e pedagogia (Unicesumar); tecnólogo em marketing; técnicos em administração (Etec Amim Jundi) e marketing (Etec Amim Jundi); aperfeiçoamentos em Educação Sexual na Escola (Faculdade Unina) e Língua Portuguesa para Migrantes e Refugiados (Unicesumar); e pós-graduações em Ambiente Escolar e Familiar (Unicesumar), Inovações no Ensino da Matemática (Unicesumar) e Ensino de História e Geografia e suas Linguagens (Unicesumar); pós-graduando em Marketing Digital (Unicesumar); e mestrando em Matemática (Profmat – Unesp)..

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi