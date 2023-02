Escritor William Eloi lança livro de contos ‘A Calçada’ neste sábado (11) em Natal

Lançamento será no Seburubu, na Cidade Alta, às 10h. Obra – a quarta na carreira dele – funde memórias da infância e adolescência do autor com ficção. Livro A Calçada será lançado neste sábado em Natal

Itaércio Porpino

O escritor William Eloi – paulista de nascimento, mas radicado em Natal – lança neste sábado (11) o livro de contos “A Calçada”, no Seburubu, na Cidade Alta, às 10h. Essa é a quarta obra da carreira do escritor.

O livro é a publicação de estreia da editora Juriti Edições. Na obra, o autor funde histórias verdadeiras e inventadas e personagens reais e fictícios, flertando com a autobiografia. O livro é apresentado em fragmentos e diluído em contos que se entrelaçam.

O novo livro custa R$ 40. Antes, William Eloi publicou “Notas suicidas” (romance, 2013), “A vertigem seguida da náusea” (contos, 2019) e “Crônicas do meio-fio” (2021).

A obra

Em “A Calçada”, William “retorna” à casa no bairro da Cidade da Esperança, na Zona Oeste de Natal, onde viveu parte da infância e toda adolescência e se vê novamente na sua calçada rodeado de meninos, assim como ele, entre brincadeiras típicas da idade e dividindo as recentes descobertas musicais, literárias, cinematográficas, científicas e do despertar da puberdade. Reencontra a rua, a feira, o bairro, seus personagens e histórias.

Ora como “protagonista”, ora como figurante, ou apenas no papel de narrador onisciente, William Eloi (Neno) apresenta uma galeria de personagens comuns – moradores e transeuntes – em situações cotidianas, banais; capta em suas miudezas e insignificâncias pequenos sinais do humano, do universal, e transforma o superficial no que há de mais profundo; o ordinário em sublime.

Itaércio Porpino

“Em ‘A Calçada’ é impossível não se identificar com algumas de suas passagens: os meninos bronzeados pelo sol potiguar; a infância calorenta; a fantasia; a paixão pelo futebol; os primeiros ecos das surpresas da adolescência; os sussurros sórdidos da gente grande”, disse D. B. Frattini, escritor e especialista em Fundamentos Estruturais da Composição Artística, que assina a orelha,

“William Eloi entrega o espelho interior para seus leitores e mostra que é imprescindível buscar na memória os reflexos para a construção de um mundo novo e melhor., conclui.

O escritor e artista plástico Christi Rochetô destaca no texto da quarta capa que “A Calçada” talvez seja o livro mais terno que William Eloi já escreveu.

“Ao longo dos contos, o autor nos oferece resvalos dessa memória de sua juventude: seus amigos, o bairro de suas memórias afetivas, o mundo que girava em volta das calçadas de sua rua, de seu mundo. O que se tem em mãos é, na verdade, um inventário de lembranças, tão verdadeiras quanto inventadas e tão familiares que já nem pertencem mais ao autor, mas à vida de quem adentrar estas páginas.

Sobre o autor

William Eloi nasceu no Guarujá, litoral de São Paulo, e ainda criança se mudou com a família para Natal, capital do Rio Grande do Norte. Criou-se potiguar.

Tem a escrita como necessidade vital, e nela o terno e o trágico muitas vezes são postos lado a lado. Atento observador do cotidiano, confronta os limites do ficcional com o biográfico, revelando as pequenas imensas tragédias que nos rodeiam – uma marca de sua literatura.

SERVIÇO

LANÇAMENTO DO LIVRO “A CALÇADA”, DE WILLIAM ELOI

Quando: sábado, 11 de fevereiro

Local: Seburubu (Av. Deodoro da Fonseca, 307, Cidade Alta, Natal/RN)

Hora: A partir das 10h

Preço: R$ 40,00

