Escritora Maria Emília de Mendonça morre aos 106 anos em Novo Hamburgo

Primeira mulher negra e a pessoa mais velha a ser patronesse da Feira do Livro de Novo Hamburgo lançou livro contando sua vida centenária em 2019. Escritora Maria Emília de Mendonça, de 106 anos

Reprodução/RBS TV

Morreu aos 106 anos, nesta sexta-feira (10), a escritora María Emília de Mendonça, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A autora centenária foi a primeira mulher negra e a pessoa mais velha a ser patronesse da feira do livro do município, em 2019.

A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade, que decretou luto oficial de três dias em homenagem à escritora. “Dona Maria Emília merece mais essa homenagem em nosso município. Ela foi exemplo de vida”, diz a prefeita, Fátima Daudt.

Em 2019, ela lançou um livro, “Encontro das Águas”, contando histórias de sua vida, em obra assinada com o escritor Fabrício Vijales.

“Foi maravilhoso, foi fantástico”, disse em entrevista à RBS TV em 2022.

O corpo de Maria Emília foi velado na tarde deste sábado (11). O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal Willy Martin.

Relembre história de Maria Emília no dia internacional da luta e resistência das mulheres negras, em 2022

Livro

Maria Emília nasceu no quilombo Mato Grande, em Gravataí, também na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A iniciativa do livro concretizou um sonho da “Vó Dodoca”, como era conhecida, uma fã de leitura que não saía do quarto sem um livro na mão. A vontade de ler começou desde que ela foi alfabetizada, aos oito anos.

“Desde que eu comecei a aprender a ler, se eu saía na rua e via um letreiro, eu era obrigada a ver o que era aquele letreiro. Desde criança, eu sempre gostei”, contou.

Segundo Eduardo Tamboreiro, ativista do Movimento Negro de Novo Hamburgo, Maria Emília é uma “griô”, pessoa herdeira dos saberes e fazeres da tradição oral da comunidade negra.

Conheça Maria Emília, patronesse da Feira do Livro de Novo Hamburgo

A ideia de escrever o livro foi de uma das filhas da idosa, Marli Helena.

“No dia do aniversário de 101 anos dela, eu encontrei o Fabricio Vijales [advogado e escritor], que é um amigo nosso, e eu disse: ‘Fabrício, tu vais escrever o livro da minha mãe'”, disse.

Maria Emília de Mendonça com leitores na Feira do Livro de Novo Hamburgo em 2019

Joyce Heurich/RBS TV

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi