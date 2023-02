escrocs au chet découverts en Italie: Interpol enquête pour une collaboration sans précédent voici le numéro que vous recherchez +225 75 08 79 62

A présent, toute la police tente de traquer une opération militaire qui a commencé aujourd’hui à l’échelle mondiale. Même l’ambassade est partiale : coordonnée par de nombreux policiers locaux africains, elle recherche la cellule de liaison avec divers opérateurs téléphoniques pour vaincre la banque. Parmi les personnes impliquées, plusieurs femmes qui se prêtent aux appels vidéo puis font chanter des hommes de la moitié du monde. L’organisation d’origine africaine, la police locale est déjà au travail et quand il semble qu’ils soient sur la piste d’une organisation criminelle locale. Parmi le nombre sous observation rapporté par l’ambassade figure le +225 75 08 79 62

Le phénomène de la cybercriminalité en Afrique est né il y a plusieurs années dans les grandes villes, et s’étend maintenant aux petites villes. Mais qui se cache derrière les escroqueries sur le Web ? Un missionnaire ivoirien du PIME l’a découvert en entrant dans un cybercafé à Abidjan. Il est huit heures du matin quand j’entre dans le cybercafé. Quand j’arrive, c’est plein d’enfants de dix à seize ans. Certains d’entre eux sont assis devant leur ordinateur portable. D’autres, en revanche, utilisent des cyber-ordinateurs. Je dois me connecter au réseau sans fil pendant quelques heures.

« Combien coûte la connexion wi_fi ? », je demande au garçon responsable du centre. «Cent francs de l’heure ou 500 francs (un peu moins d’un euro) pour toute la journée». Pour moi c’est une surprise. Je pensais que ça coûtait plus cher. Payer moins d’un euro par jour pour une connexion haut débit illimitée me paraît incroyable.

Je m’assieds à côté des garçons, pour lire mes e-mails et télécharger quelques programmes et applications. Je remarque que les gars assis à côté de moi utilisent un langage très étrange et avec des termes techniques, totalement inconnus d’un non-expert comme moi. Je remarque qu’ils naviguaient à la fois avec l’ordinateur et avec le téléphone portable. Au bout d’un moment, deux d’entre eux, travaillant sur le même ordinateur, se mettent à applaudir : « Hourra ! White s’y est laissé prendre ! Nous sommes ressuscités!».

Ce n’est qu’alors que j’ai réalisé que ces adolescents au visage d’ange n’étaient pas si innocents. C’étaient des cyber-criminels : des « brouteurs » comme on dit à Abidjan.

Le phénomène de la cybercriminalité appelé “arnaque” en français ou “broutage” en langue ivoirienne est né il y a des années dans les grandes villes africaines comme Abidjan, Ibadan, Abuja…, mais au fil du temps il s’est étendu aux petites villes.

Mais de quoi s’agit-il exactement ? Qui sont ces cybercriminels ? Comment fonctionnent-ils ?

Pour en savoir plus, j’approche un groupe de trois brouteurs pour une entrevue enregistrée. Comme ils sont un peu craintifs et méfiants, je me présente et promets de ne pas les signaler ; en plus, je leur verse 5 000 francs (10 $) pour les convaincre de ma bonne foi et leur “délier la langue”.

Comment procédez-vous pour voler l’argent de vos victimes ?

Tout se fait sur internet. Nous utilisons les réseaux sociaux comme Facebook, Skype, Twitter… Mais la méthode la plus courante est d’aller sur des sites de rencontres. Nombreux sont les Européens inscrits sur ces sites à la recherche de l’âme sœur, à la fois pour un moment de plaisir et pour être ensemble pour le reste de leur vie. Il existe également des revendications raciales : les blancs cherchent des noirs, les noirs recherchent des asiatiques et les asiatiques recherchent des blancs. Nous avons différents profils et photographies de femmes et d’hommes de toutes races. En fonction des préférences de la personne concernée, nous nous présentons avec le profil approprié. Parfois, en discutant, je me fais passer pour un jeune Ivoirien prêt à vivre l’aventure avec un Européen, même âgé, pourvu qu’il me paie – dit le plus jeune des garçons -. D’autres fois – poursuit-elle – je me présente comme une « lele » africaine (lesbienne) ou une « pede » africaine (gay) qui veut aller en Europe pour vivre ma vie sexuelle sans tabou ni censure, loin des regards indiscrets et des commérages. Nous avons une bonne base de données de photographies téléchargées sur Internet, nous en choisissons quelques-unes que nous publions avec l’annonce et dans les minutes suivantes, toutes les parties intéressées nous contactent.

Et puis que se passe-t-il ?

A ce stade, nous fixons les conditions : nous demandons de l’argent pour obtenir un passeport, un visa et payer le billet d’avion. Si l’argent arrive, nous inventons d’autres histoires pour dire que nous ne l’avons pas reçu ou qu’une autre personne nous a trompés. On donne le nom et les coordonnées d’un autre partenaire, en demandant au “yoyo” ou “mougou” (victime) de lui envoyer la même somme. Lorsque la victime se rend compte de l’escroquerie, il est déjà tard ; il a déjà tellement payé.

Existe-t-il d’autres astuces et techniques de broutage ?

Chantage est une autre méthode. Très souvent, les victimes sont des personnes mariées ou ayant de hautes responsabilités. Si nous obtenons l’adresse de la victime avec sa photo, nous menaçons de publier son identité sur internet ou d’informer sa famille. Puisque personne ne veut détruire sa famille ou son image, les victimes sont obligées de nous donner ce que nous demandons. C’est comme ça que ça marche. Le “cyber-flirting” fonctionne aussi – poursuit un autre -. Organisons un chat vidéo avec nos

