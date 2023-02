Escuna naufraga devido à força da ressaca em Santos, SP; VÍDEOS

Embarcação estava amarrada na Ponte Edgard Perdigão, mas, por conta das fortes ressacas se soltou e, na sequência afundou. Escuna naufraga devido à força da ressaca em Santos, SP; VÍDEO

Uma escuna afundou no mar em Santos, no litoral de São Paulo, na tarde deste domingo (19). A embarcação estava amarrada à Ponte Edgard Perdigão, no bairro Ponta da Praia, mas se soltou e, com a força das ondas, naufragou. Não há registro de feridos.

O desfecho da embarcação é mais uma consequência do temporal que atingiu as cidades da Baixada Santista, que foram bastante castigadas após um temporal de mais de 16 horas.

Embarcação afunda no mar em Santos com a força da ressaca

Cardoso/Reprodução

A ponte em questão foi interditada pela Capitania dos Portos. No local, passageiros acessam as barcas que fazem viagens diárias a Guarujá.

A prefeitura informou, em nota, que a ponte só será liberada após a normalização da situação marítima, sob autorização da Capitania dos Portos.

Temporal na Baixada Santista

As cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, foram castigadas após 16 horas de chuvas fortes e rajadas de vento, que começaram na tarde de sábado (18) e persistem neste domingo (19).

Entre os problemas registrados estão ruas alagadas, quedas de barreiras e de árvores, falta de energia, interrupção da travessia de barcas e balsas. Moradores também registraram e enviaram à reportagem imagens de casas inundadas, carros submersos e diversos bens danificados pela água.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia afirmado à reportagem, na última sexta-feira (17), que a previsão meteorológica era de chuva intensa e constante durante os três primeiros dias de carnaval, o que se confirmou, assim como a ressaca prevista pelo Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas (NPH) Unisanta, que destacou a alta da maré.

As cidades que no momento apresentam os piores cenários são Bertioga, Guarujá e São Vicente. Na primeira delas choveu o equivalente a 650 milímetros nas últimas 72h. Para se ter ideia, a média para o mês de fevereiro é 207,6 mm.

